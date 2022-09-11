本报记者 王斌来 蒋云龙

金秋时节，重庆各地涌动着以实际行动迎接党的二十大胜利召开的澎湃热潮。

9月8日下午4时32分，重庆团结村中心站，一趟中越跨境班列缓缓驶出站台。

“今年以来，我的主要工作就是推介这条新线路。”陆海新通道运营有限公司董事会秘书霍家松说，“市场反响很好，不只是重庆，宁夏、甘肃、湖南等省份的很多货物都利用陆海新通道，通过国际铁路联运出口海外。”

新路线，更快了。两到三天，重庆出发抵越南；四到五天，可由重庆到老挝。中老铁路开通后，西部陆海新通道国际铁路联运迸发出巨大潜力，为促进区域经济发展带来新机遇。推出中越跨境班列、中老铁路班列快速运输，陆海新通道运营有限公司专门组织团队，向企业推介这条新的物流路径。

通道畅，经贸旺。以开放发展拓展新空间，重庆内陆开放高地建设走深走实。今年1至8月，重庆开行西部陆海新通道国际铁路联运班列346列，同比增长7倍；运输货物9538标箱，同比增长7.59倍；货值29.46亿元，同比增长5.8倍。

中越跨境班列、中老铁路班列迅速增长，海关的业务也多了起来。“我们实施铁路快速通关模式，缩短班列口岸作业时间，单个集装箱可节约290元的运输成本。”重庆海关所属渝州海关监管科关员刘剑锋说，“铁路快通”模式下，班列在属地海关一站完成全部手续，抵达口岸后1小时就能放行。对重要设备、生产原料等企业急需货物，还能使用“提前申报”“两步申报”方式，保障快速通关。

依托科技应用，重庆海关在全国铁路口岸中率先推出“提前申报、自动运抵”改革举措。集装箱经过卡口完成运抵确认、查验判断、报关放行即可。查验货物直接运至查验平台，实现货物实时分流，减少集装箱在口岸的运输和装卸次数。同时，通过大型集装箱检查系统、智能审像系统的应用，人工开箱检查频次大幅降低。

提升工作效率的，不只是海关。在这条新通道上，每一趟班列成功抵达的背后，都是无数劳动者在岗位上的坚守与奉献。

“看着这条新通道越来越红火，我心里也有些‘小骄傲’！”中国铁路成都局集团有限公司重庆机务段渝秀货车队指导司机何小勇说，虽然这几年车队的任务量有所增加，但成就感满满。

《 人民日报 》（ 2022年09月11日 01 版）

(责编：王震、陈键)

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