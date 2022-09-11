当地时间10日，德国总理朔尔茨在视频讲话中表示，德国已经为冬季的能源危机做好了准备。朔尔茨表示，虽然俄罗斯已经停止向德国供应天然气，但德国已经利用夏季的时间填补了天然气存储设施和天然气供应商的空缺。德国北部海岸的液化天然气接收终端正在加紧建设，国内天然气储气设施的填充水平已超过之前的预期，德国还重新启用了部分燃煤发电厂。朔尔茨说，欧盟层面正在商讨针对能源问题的统一应对措施，德国政府还制定了650亿欧元的纾困计划，以减轻民众的负担，“没有人会被抛弃”。

不过近段时间受能源危机影响，经济研究机构的研究结果对德国未来经济形势持悲观态度居多。德国基尔世界经济研究所8日发布的秋季经济预测报告显示，2023年德国预计将会出现经济衰退和创纪录的通货膨胀，民众的消费能力将出现历史性损失。德国基尔世界经济研究所副所长兼经济事务主管库斯表示，电力和天然气价格的上涨会导致私人家庭的购买力下降4.1%，达到两德统一以来的最大降幅。经济衰退同时还将给劳动力市场带来冲击，失业率将从2022年的5.3%上升到2023年的5.6%。(总台记者 李长皓)

(责编：王震、陈键)

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