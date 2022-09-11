周 雷

今年是国企改革三年行动的收官之年。数据显示，各中央企业和各地改革工作台账完成率均超过98%。

7月底召开的中共中央政治局会议指出，要继续实施国企改革三年行动方案。“这既是对国企改革三年行动取得成绩的充分肯定，也是对高质量完成三年行动任务的殷切期望和鼓舞鞭策。”国务院国企改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明表示，要全力攻坚，确保三年行动按期完成，确保改革成果经得起历史和实践检验。

主体任务基本完成

“目前，安徽省国企改革三年行动的129项重点任务已基本完成，为国有企业发展注入强劲动能。”安徽省国资委主任李中用数据说话。

为推动国企科技创新，安徽省实施费用加回、考核加分、人才加薪、股权加持和创新容错等“四加一减”激励措施。“十三五”期间，安徽省属企业研发投入年均增长16.8%，去年以来，连续19个月保持25%以上增速。

国企改革三年行动是2020年至2022年落实国有企业改革“1+N”政策体系和顶层设计的具体施工图，是可衡量、可考核、可检验、要办事的。有关方面以空前力度推进国企改革，在重点领域、关键环节不断取得突破。

着力提升国企活力、效率，就要扭住深化劳动、人事、分配制度三项制度改革这个“牛鼻子”。自2016年下半年起，中国一重从集团总部开始，通过推行领导班子竞聘上岗、职业经理人内部市场化选聘，公司中层以上领导干部从320人缩减至106人。竞聘后，在岗职工由10962人减至8626人。

山东重工深化“干部能上能下、员工能进能出、薪酬能增能减”机制出硬招，层层签订个人绩效考核指标，全面构建“业绩导向+精准考核+刚性兑现”的差异化薪酬分配体系。按照创新导向、价值导向，分类设置相应的增量激励机制，有的同岗位人员收入差异达4倍以上。

经过努力，今年上半年，国企改革三年行动取得决定性进展。中央企业改革三年行动主体任务基本完成，改革红利不断释放。数据显示，上半年，中央企业实现营业收入同比增长12%，净利润同比增长6.1%，累计上缴税费同比增长14.4%。

国务院国资委日前强调，要以更大力度扎实推动国资央企提质增效稳增长和高质量发展，继续深入实施国企改革三年行动，确保高质量收官，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，更好发挥国有经济战略支撑作用，为巩固经济回升向好趋势、保持经济运行在合理区间作出更大贡献。

仍需补短板强弱项

国企改革三年行动已进入决战决胜的关键期，尤需加强对改革的实效评估，梳理存在的突出短板和弱项，有针对性地逐一推动解决。

从在线数据看，各中央企业和各地改革工作台账完成率均超过98%。特别是今年以来，各中央企业和各地注重把工作重心由抓改革进度逐渐转移到提质量、求实效上，推动三年行动取得新成果。但必须清醒认识到，改革仍存在不平衡、穿透基层一线不够、部分重点改革任务形到神不到、改革质量和实效仍需提高等突出问题，个别单位有“到站”松劲倾向，下一步努力提升方位不明。

“这些问题如果不能很好解决，就难以交出三年行动的满意答卷。”翁杰明强调，行百里者半九十，要切实提升补短板强弱项的紧迫感和针对性，有的放矢、对症下药、加快解决。

今年7月份，国务院国企改革领导小组办公室印发《关于抓好国企改革三年行动高质量收官有关事项的通知》。9月初又召开专题推进会强调，聚焦公司治理、“三能”机制、资源优化配置、上市公司、国资监管五大类任务，进一步精准动态高效推进补短板强弱项工作。

按照有关部署，“三能”机制相关任务要聚焦普遍激活，通过巩固“总部机关化”专项治理成果、刚性兑现考核结果、强化对科技创新人才的精准激励等方式推动“三能”机制在各层级常态化运行；资源优化配置相关任务要聚焦核心竞争力，努力在培育世界一流企业和专精特新企业上迈出新步伐；上市公司相关改革任务要聚焦示范引领，优化股权结构，加大授权放权力度，推动上市公司成为市场化经营机制的先锋表率，推进混改企业深度转换经营机制。

确保高质量收官

“进入收官阶段，剩下的短板弱项都是‘硬骨头’。”华润集团总经理王崔军表示，华润集团正采取综合施策和定向攻坚相结合的方式，加大力度推进。据介绍，截至7月底，华润集团62项改革任务已基本完成，但企业认为在产业组合、科技创新等方面还存在短板和不足，支撑持续高质量发展的基础尚不牢固。为此，华润集团持续强化结构优化和科技创新，推动资源配置向主责主业、战略性新兴产业集中，向重点区域集中，打造具有持续竞争力的产业组合，持续完善科技创新管理体系，加快原创技术策源地和现代产业链链长建设。

河北省已基本完成三年行动主体任务，正在开展“回头看”。河北省国资委副主任李光表示，要对标“三个明显成效”的效果导向，突出在“实”字上下功夫，下一步，将积极推进“双百企业”“科改示范企业”及科技型企业建立完善中长期激励分配机制。

中企联研究部研究员刘兴国认为，国有企业要珍惜来之不易的改革成果，不失时机加快高质量发展步伐。特别是要落实好中央提出的“让国企敢干”的要求，坚定打赢改革攻坚战，并在改革中落实打造世界一流企业、促进国有经济高质量发展的目标要求。

吉林大学中国国有经济研究中心研究员李锦预计，今年底，国企将实现改革和效益双丰收，央企将在打造世界一流企业方面展现更大作为。

(责编：王震、陈键)

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