人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

今年新入库338个 PPP项目市场保持稳中有增

曾金华
2022年09月11日08:37 | 来源：经济日报
小字号

今年新入库338个，投资额5362亿元——

PPP项目市场保持稳中有增

财政部社会资本合作(PPP)中心近日发布数据显示，7月份，全国政府PPP综合信息平台管理库新入库项目59个，投资额776亿元、环比上升6.4%；今年以来，新入库项目338个，投资额5362亿元。

“今年以来，我国PPP模式发展出现新的动向，PPP项目市场稳中有增，逐步走上稳步发展轨道。”中央财经大学教授温来成表示。

中国投资咨询有限公司副总经理谭志国认为，当前政策面回暖，市场处在逐步回升通道之中，多地酝酿、谋划新的PPP项目。

“近年来，PPP市场进入规范发展期，今年国家对PPP项目进一步鼓励支持，不少地方政府也需要通过PPP模式进行公共领域的基础设施建设，预计下半年乃至明年PPP项目将保持增量发展。”中央财经大学PPP研究中心主任薛起堂说。

温来成认为，PPP项目开工率稳步上升，成为推动投资和拉动经济的重要抓手，“在经济下行压力加大的情况下，PPP项目大批开工建设，可为经济增长作出重要贡献”。

统计显示，7月份新入库项目投资额前5位分别是交通运输、市政工程、城镇综合开发、生态建设和环境保护、教育。

“两新一重”、污染防治与绿色低碳项目表现突出。数据显示，7月份，“两新一重”新入库项目50个、投资额687亿元；今年以来，新入库项目260个，投资额4221亿元。7月份，新入库污染防治与绿色低碳项目27个、投资额222亿元，占全部新入库项目的28.6%；今年以来，新入库项目150个，投资额1485亿元。

“PPP项目结构不断优化，政策导向功能进一步增强。今年‘两新一重’项目、乡村振兴项目、污染防治与绿色低碳项目、支持区域协同高质量发展项目等，都占有较大比例，有力支持了国家重大经济社会政策。”温来成说。

近期，一批PPP项目得到了政策性开发性金融工具的支持。比如，概算总投资109亿元的甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程PPP项目，由农发行舟山市分行投放农发基础设施基金5.75亿元支持。

此外，四川天府国际机场资阳临空经济区产业新城PPP项目获得国家开发银行四川分行投放的国开基础设施基金3000万元，专项用于该PPP项目中的资本金；长治高新区智能终端产业园PPP项目三期建设获得农发行长治市分行投放政策性基础设施建设基金1.07亿元，同样用于充实项目资本金，解决项目建设资金缺口问题。

近日，国务院决定，在向政策性开发性银行新增8000亿元信贷额度、新设3000亿元政策性开发性金融工具额度的基础上，追加3000亿元以上金融工具额度，并可以根据实际需要扩大规模。

中国人民银行副行长刘国强表示，要加快推动项目开工建设，督促已获得金融工具支持的项目加快开工准备和要素保障，按照施工进度，有序支付使用资金，确保尽快开工建设，在三季度末之前，形成更多实物工作量和有效投资。

谭志国建议，加大对PPP项目金融支持力度，建立保险资金、政策性开发性金融工具等长期资金参与PPP项目的长效机制；同时，在PPP项目投资运营商发行企业债券、项目融资、资产证券化等方面给予支持，鼓励社会资本以PPP项目为基础资产发行REITs产品。

“一系列PPP项目成功案例在市场上起到较好示范作用，多重效果逐步显现，特别是减轻了地方政府当期财政支出压力，平滑长期财政支出，拉动有效投资，实现降本增效。”谭志国说。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：超八成企业应用工业互联网后生产经营效率明显提升
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏介绍，工业互联网产业联盟调查数据显示，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。…
工信部：五年间，我国工业互联网转向规模发展关键期
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）“当前，我国工业互联网发展正处于起步探索转向规模发展关键期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部