曾金华

今年新入库338个，投资额5362亿元——

PPP项目市场保持稳中有增

财政部社会资本合作(PPP)中心近日发布数据显示，7月份，全国政府PPP综合信息平台管理库新入库项目59个，投资额776亿元、环比上升6.4%；今年以来，新入库项目338个，投资额5362亿元。

“今年以来，我国PPP模式发展出现新的动向，PPP项目市场稳中有增，逐步走上稳步发展轨道。”中央财经大学教授温来成表示。

中国投资咨询有限公司副总经理谭志国认为，当前政策面回暖，市场处在逐步回升通道之中，多地酝酿、谋划新的PPP项目。

“近年来，PPP市场进入规范发展期，今年国家对PPP项目进一步鼓励支持，不少地方政府也需要通过PPP模式进行公共领域的基础设施建设，预计下半年乃至明年PPP项目将保持增量发展。”中央财经大学PPP研究中心主任薛起堂说。

温来成认为，PPP项目开工率稳步上升，成为推动投资和拉动经济的重要抓手，“在经济下行压力加大的情况下，PPP项目大批开工建设，可为经济增长作出重要贡献”。

统计显示，7月份新入库项目投资额前5位分别是交通运输、市政工程、城镇综合开发、生态建设和环境保护、教育。

“两新一重”、污染防治与绿色低碳项目表现突出。数据显示，7月份，“两新一重”新入库项目50个、投资额687亿元；今年以来，新入库项目260个，投资额4221亿元。7月份，新入库污染防治与绿色低碳项目27个、投资额222亿元，占全部新入库项目的28.6%；今年以来，新入库项目150个，投资额1485亿元。

“PPP项目结构不断优化，政策导向功能进一步增强。今年‘两新一重’项目、乡村振兴项目、污染防治与绿色低碳项目、支持区域协同高质量发展项目等，都占有较大比例，有力支持了国家重大经济社会政策。”温来成说。

近期，一批PPP项目得到了政策性开发性金融工具的支持。比如，概算总投资109亿元的甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程PPP项目，由农发行舟山市分行投放农发基础设施基金5.75亿元支持。

此外，四川天府国际机场资阳临空经济区产业新城PPP项目获得国家开发银行四川分行投放的国开基础设施基金3000万元，专项用于该PPP项目中的资本金；长治高新区智能终端产业园PPP项目三期建设获得农发行长治市分行投放政策性基础设施建设基金1.07亿元，同样用于充实项目资本金，解决项目建设资金缺口问题。

近日，国务院决定，在向政策性开发性银行新增8000亿元信贷额度、新设3000亿元政策性开发性金融工具额度的基础上，追加3000亿元以上金融工具额度，并可以根据实际需要扩大规模。

中国人民银行副行长刘国强表示，要加快推动项目开工建设，督促已获得金融工具支持的项目加快开工准备和要素保障，按照施工进度，有序支付使用资金，确保尽快开工建设，在三季度末之前，形成更多实物工作量和有效投资。

谭志国建议，加大对PPP项目金融支持力度，建立保险资金、政策性开发性金融工具等长期资金参与PPP项目的长效机制；同时，在PPP项目投资运营商发行企业债券、项目融资、资产证券化等方面给予支持，鼓励社会资本以PPP项目为基础资产发行REITs产品。

“一系列PPP项目成功案例在市场上起到较好示范作用，多重效果逐步显现，特别是减轻了地方政府当期财政支出压力，平滑长期财政支出，拉动有效投资，实现降本增效。”谭志国说。

(责编：王震、陈键)

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