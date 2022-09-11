今年第1万列中欧班列抵达德国汉堡
2022年09月11日08:41 | 来源：新华社
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新华社德国汉堡9月9日电（记者朱晟、黄燕）今年以来开行的第1万列中欧班列（西安—汉堡）9日抵达德国汉堡。中国驻汉堡总领馆代总领事王玮、德国汉堡港营销协会负责人阿克塞尔·马特恩等到场迎接。
王玮在接车仪式上表示，这是中国与德国、欧洲合作的一个重要里程碑，中欧班列的不断开行有助于外贸降本增效，促进了沿线国家和地区的经济发展，证明了中国为促进世界共同发展的不懈努力。
马特恩对新华社记者表示，在近期海运拥堵的情况下，中欧班列有效运行，对保障供应链安全起到重要作用。
随着中欧班列（西安—汉堡）8月21日从西安国际港站开出，今年以来中欧班列累计开行达1万列，较去年提前10天破万列。目前，中欧班列已铺画了82条运行线路，通达欧洲24个国家200个城市，逐步“连点成线”“织线成网”，运输服务网络覆盖欧洲全境，运输货物品类涉及衣服鞋帽、汽车及配件、粮食、木材等53大门类、5万多种品类。
(责编：王震、陈键)
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