人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

今年第1万列中欧班列抵达德国汉堡

朱晟、黄燕
2022年09月11日08:41 | 来源：新华社
小字号

　　新华社德国汉堡9月9日电（记者朱晟、黄燕）今年以来开行的第1万列中欧班列（西安—汉堡）9日抵达德国汉堡。中国驻汉堡总领馆代总领事王玮、德国汉堡港营销协会负责人阿克塞尔·马特恩等到场迎接。

　　王玮在接车仪式上表示，这是中国与德国、欧洲合作的一个重要里程碑，中欧班列的不断开行有助于外贸降本增效，促进了沿线国家和地区的经济发展，证明了中国为促进世界共同发展的不懈努力。

　　马特恩对新华社记者表示，在近期海运拥堵的情况下，中欧班列有效运行，对保障供应链安全起到重要作用。

　　随着中欧班列（西安—汉堡）8月21日从西安国际港站开出，今年以来中欧班列累计开行达1万列，较去年提前10天破万列。目前，中欧班列已铺画了82条运行线路，通达欧洲24个国家200个城市，逐步“连点成线”“织线成网”，运输服务网络覆盖欧洲全境，运输货物品类涉及衣服鞋帽、汽车及配件、粮食、木材等53大门类、5万多种品类。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：超八成企业应用工业互联网后生产经营效率明显提升
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏介绍，工业互联网产业联盟调查数据显示，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。…
工信部：五年间，我国工业互联网转向规模发展关键期
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）“当前，我国工业互联网发展正处于起步探索转向规模发展关键期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部