新华社厦门9月9日电（记者秦宏、庞梦霞）外资对华投资逆势增长，中国新投资机遇显现，政策红利吸引外商……记者从正在厦门举行的第二十二届中国国际投资贸易洽谈会上了解到，外商认为中国市场仍在高速增长，普遍看好中国高质量发展和高水平开放带来的巨大机遇。

外资逆势增长的背后

9月8日，第二十二届中国国际投资贸易洽谈会福建省重大项目集中签约仪式上，50个项目签约、计划总投资逾996亿元。其中，外商投资项目20个、计划投资约338亿元。福建省商务厅的数据显示，上半年福建实际使用外资32亿美元，同比增长4.7%，利用外资情况逐步向好，6月单月同比增长28.1%。

在本届投洽会上，各界人士特别是外商外企指出，尽管面临诸多超预期因素影响，中国的长远发展和投资机会依然看好，相关数据给这一结论提供了支撑。

据商务部数据，今年1至7月，全国实际使用外资金额7983.3亿元人民币，按可比口径同比增长17.3%。

华南美国商会会长哈利·赛亚丁说，中国市场仍在高速增长，有超过81%的华南美国商会会员去年进行了再投资，50%的受访企业增加了在华雇员，以扩大经营。

华南美国商会在本届投洽会上发布的《2022华南地区经济情况特别报告》显示，中国连续18年成为最受会员企业欢迎的投资目的地，约72%的会员企业计划在华扩张业务。今年及未来3到5年，会员企业在华利润再投资预算额达265亿美元。

中国提供更多元、更广阔投资空间

本届投洽会以“全球发展：共享数字机遇，投资绿色未来”为主题，反映出中国与各国共享科技革命和产业变革新机遇、共创绿色发展新未来的愿望。

“领航中国·新兴产业投融资合作大会”是本届投洽会四大品牌系列活动之一。相关主题展区聚焦新能源与新材料、能源环保、物联网+5G、数字经济、人工智能、科技金融等领域，汇聚220家优质企业，邀请项目、资本、园区载体及人才等投资链条上的必要元素参展接洽。

“我们在氢能利用方面积累了丰富经验，目前正大力拓展下游应用场景和市场。”中集氢能市场营销部副总监季浩华说，希望与国内外同行携手开拓国内乃至全球市场。

投洽会上，普华永道与中国国际投资贸易洽谈会组委会联合发布《中国投资热点城市白皮书》，从增长力、扩展力和改革力等维度，对入选城市的发展机会、开放优势、转型成果进行了描述。

“报告旨在为全球企业优化投资布局提供参考，促进城市、产业、人才多向选择。”普华永道中国综合商务咨询主管合伙人于勃说，在报告编制过程中发现，许多中国城市的主导产业发生巨变，大量绿色、新兴产业链如雨后春笋，营商环境也明显提升。

期待分享中国开放新机遇

今年1至7月，广州南沙区实际利用外资19.42亿美元，同比增长215%。南沙经济技术开发区投资促进局副局长李璐在投洽会上说，国家的扩大开放政策以及区域发展战略，对外资产生了强烈的吸引力。

南沙区有着对外开放的多区叠加优势，今年国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，明确当地立足湾区、协同港澳、面向世界的平台定位。

随着跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点等政策落地，一批优质外资企业进入南沙。截至2021年，当地累计引进世界500强投资项目232个。“外资主要投向投融资、贸易服务和新兴制造业等领域。”李璐说。

本届投洽会上，外国人士表达了期待分享中国市场高质量发展和高水平开放新机遇的愿望。

全球甲醇行业协会（新加坡）首席执行官格雷戈里·多兰表示，近年来，随着能源绿色转型，甲醇能源的利用也经常出现在中国的政策中，希望能与更多中国企业合作开拓市场。

今年，阿根廷正式加入“一带一路”朋友圈。“我们计划借着与中资企业紫金矿业洽谈的契机，进一步加强两国在矿产方面的投资贸易。”阿根廷驻华大使牛望道表示，希望看到更多阿根廷项目在中国投资落地。

(责编：王震、陈键)

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