新华社厦门9月9日电（记者王成）9月7日至8日，第二届海丝中央法务区论坛在福建厦门举行，作为第二十二届中国国际投资贸易洽谈会的分论坛，发布了一系列建设成果：一批知名特色法务、泛法务机构入驻，创新国际法律服务矩阵……

从“一纸规划”到“多点开花”，海丝中央法务区运行近一年来，厦门探索打造全方位、全链条法务生态圈，推动营商环境向市场化、法治化、国际化方向不断迈进。

7日，国际商事争端预防与解决组织（厦门）代表处入驻海丝中央法务区。该组织秘书长刘超说：“这是争端解决组织设立的全球首个代表处，我们看中的就是厦门独特的区位优势和良好的政策环境。”

同一天，厦门国际商事法庭、厦门涉外海事法庭等，也在海丝中央法务区揭牌启用。

海丝中央法务区自2021年11月5日启动以来，厦门市出台支持建设的若干措施，配套专项资金，吸引优质法律服务机构落户。

金谷域外法查明中心近日进驻海丝中央法务区，已承接了三件有关域外法律查明事项的委托。该中心共建单位之一的北京德恒（厦门）律师事务所主任刘豫衡说：“律所汇聚了境内外专业领域的优秀律师，为企业提供专业法律支持。”

今年以来，北京安杰（厦门）律师事务所、印尼雷米律师事务所、中审亚太会计所等一批具有专业特色的知名法务、泛法务机构相继入驻法务区。截至8月底，海丝中央法务区已新增法务、泛法务机构77个，法务服务能级显著提升。

今年4月，交通银行厦门分行工作人员接到上海客户的紧急求助：“货物即将到港，但由于疫情原因，无法及时寄送银行放款所需材料，也无法核保面签，如果银行不能及时放款，会产生高额滞港费用。”银行工作人员引导该客户登录厦门市鹭江公证处“公证云”平台，成功办理了委托书公证，在货船到港前顺利完成放款，解了客户燃眉之急。

海丝中央法务区不仅建线下实体，还推动法务机构将线下业务向线上延伸，汇聚到“海丝中央法务区·云平台”，推出法律咨询、合同审核等线上公共法律服务，助力企业办事更便捷。

建设知识产权CBD、成立丝路企业数字化合规服务中心，出台面向金砖国家法律服务机制十项措施……海丝中央法务区以“法”聚力，推动厦门营商环境不断优化，成为投资优选地。

(责编：王震、陈键)

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