本报记者 孔德晨

山东省东营市广饶县鼓励企业聚焦智能制造优化升级和大数据利用，提升核心设备自动化、数字化、智能化水平，增强传统产业的市场竞争力。图为位于广饶经济开发区的赛轮（东营）轮胎有限公司，高性能半钢子午胎智能制造生产线正在作业。

刘云杰摄（人民视觉）

9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列第六场“加快制造业数字化网络化智能化发展”发布会。工业和信息化部有关负责人在会上介绍，十年来，中国制造业数字化网络化智能化发展加速推进，新产品新模式新业态蓬勃发展，总体态势持续向好。

信息技术与制造业加速融合

工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟介绍，党的十八大以来，工信部加快制造业数字化、网络化、智能化发展，并取得显著成效。截至今年二季度，中国两化融合指数大幅提升。全国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%、75.1%，比2012年分别提高了31.1和26.3个百分点。具体来看，体现在以下方面：

——数字化转型基础不断夯实。大数据、人工智能、云计算、区块链等新一代信息技术创新能力大幅提升，5G移动通信技术、设备及应用创新全球领先，软件和信息技术服务业规模不断壮大。目前，我国累计建成开通5G基站数量196.8万个。

——工业互联网快速发展。工业互联网创新发展战略扎实推进，网络、平台、安全等体系建设不断完善，产业规模突破万亿元大关，成为推动产业数字化转型的关键支撑。“目前，已建成具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过150家，工业设备连接数量超过7900万台套，服务工业企业超过160万家。”王建伟说。

——智能制造系统推进。智能制造工程深入实施，区域协同、行业联动发展格局基本形成，智能制造装备产业规模近3万亿元，市场满足率超过50%。通过智能化改造，智能制造示范工厂的生产效率平均提升32%，资源综合利用率平均提升22%，产品研发周期平均缩短28%，运营成本平均下降19%，产品不良率平均下降24%。

——创新能力持续提升。制造业内生创新能力不断增强，生产方式、企业形态、业务模式和就业方式加速变革，工业级无人机、可穿戴智能装备以及协同研发设计、数字工厂、智慧矿山、共享制造等新产品、新模式、新业态蓬勃兴起。

助推企业数字化转型

为帮助企业特别是中小企业发展智能制造、数字化转型，工业和信息化部装备工业一司副司长王振介绍，党的十八大以来，工信部积极开展智能制造试点示范行动，树立典型标杆，为地区、行业和企业数字化转型探索了有效路径。

2021年，工业和信息化部联合国家发展改革委、财政部、国家市场监管总局，揭榜遴选了110家智能制造示范工厂，凝练了近1200个优秀场景。“经过不懈努力，我们已经培育出1700余家引领行业发展的数字化车间/智能工厂和5500余家区域领军企业，地方、行业和企业实施智能制造的积极性持续提升，智能制造发展取得长足进步。”王振说。

如何帮助企业进行定制化的数字升级？

“针对不同类型的主体企业，我们将分门别类、因企施策。”王建伟介绍，面向大企业，鼓励企业建设跨行业跨领域和特定行业区域工业互联网平台，基于平台开展产业链供应链风险预警与供需匹配服务，推动工业互联网平台服务能力向行业内延伸；面向中小企业，将推动发布中小企业数字化转型指南等引导性政策文件，鼓励各地以“上云券”等方式支持中小企业上云用云；面向园区和集群企业，将深入推进“平台+园区”“平台+基地”试点应用，遴选一批标杆示范项目。

加快工业互联网提档升级

近5年来，中国工业互联网逐渐形成体系，有力促进了产业数字化转型和经济高质量发展。工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏介绍，目前，工业互联网已经全面融入45个国民经济大类，助力制造业、能源、矿业、电力等各大支柱产业数字化转型升级，形成东中西部错位发展、均衡分布、协同互补的良好格局。

推动工业互联网赋能制造业数字化转型向纵深发展，今年将在哪些方面重点发力？

王鹏表示，当前中国工业互联网发展正处于起步探索转向规模发展关键期。加快工业互联网提档升级，重点是抓好三方面工作：

一是打好政策“组合拳”。紧扣发展新形势新要求，针对产业发展痛点难点，研究出台一批支持工业互联网、“5G+工业互联网”发展，助力稳经济、保安全的新政策举措。

二是打好技术“攻坚战”。聚焦持续性真难题和阶段性新课题，协同推进产业基础高级化与工业互联网创新发展，补短板、锻长板，进一步提升自主可控能力。

三是打好产业“团体赛”。充分调动工业企业、通信企业、设备企业、产业组织、科研院所等各方积极性，发挥各方优势，在技术、建设、应用、标准等各方面深化合作，营造良好发展生态。

王鹏介绍，目前已基本建成国家级工业互联网安全技术监测服务体系，覆盖近14万家工业企业、165个重点工业互联网平台，全天候全方位开展工业互联网安全监测、风险预警和通报处置，初步实现工业互联网安全态势可感可知。

(责编：袁勃、牛镛)

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