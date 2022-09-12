日前，广西壮族自治区贺州市人力资源和社会保障局举行2022年高校毕业生金秋招聘月暨易地扶贫搬迁安置区就业援助“暖心活动”专场招聘会，吸引众多青年前来应聘求职。图为招聘会现场。

廖祖平摄（人民视觉）

9月7日召开的国务院常务会议，从失业保险补助、支持平台经济、帮扶初创企业等五方面部署一系列新举措，加力促进就业创业。专家表示，随着这些举措加快落实落地，将有助于拓展就业空间，缓解当前依然存在的就业压力，进一步稳市场主体稳就业。

今年以来，就业政策“组合拳”继续靠前发力，社会保险方面实施了“降缓返补”一揽子政策，有效稳住就业基本盘。1至7月，全国城镇新增就业783万人。7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。

此前推出的失业保险留工补助政策，有力支持了中高风险疫情地区和五个特困行业的参保企业稳岗拓岗。政策实施3个月期间，已向291万户企业发放补助资金135亿元。

这次国务院常务会议进一步提出，将实施留工培训补助地区，由失业保险金结余备付24个月放宽到18个月；将两年内未就业高校毕业生、登记失业青年纳入扩岗补助；对失业人员及时发放失业保险金等。

“这将更大力度发挥失业保险保生活、防失业、促就业的功能，用‘真金白银’鼓励企业吸纳更多青年、特别是高校毕业生就业，保障好失业人员的基本生活。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授李长安说。

灵活就业具有就业“蓄水池”作用。会议要求，支持平台经济稳就业；对依托平台灵活就业的困难人员、两年内未就业高校毕业生给予社保补贴；运用专项贷款支持平台企业。

近年来，依托互联网平台企业就业的灵活就业人员数量大幅增长。李长安表示，推出这方面的支持举措十分及时必要，有利于提振平台企业的发展信心，增强吸纳就业的能力。

会议提出，创业担保贷款人因疫情遇困的，可展期1年还款；引导银行增加中小微企业首贷、信用贷、续贷、中长期贷款等。鼓励保险资金等依法投资创投基金；优化创投企业股东限售期，便利回收资金再投资。政府投资的创业孵化基地等，尽其所能拿出场地免费供给初创企业。

“这些细化举措将持续优化创业环境，激励更多资金进入创业领域，加大对初创实体的融资、场地等帮扶力度，充分发挥创业带动就业的‘倍增效应’。”李长安说。

除了五方面促就业举措，会议还提出，要着力以消费和投资拉需求、促进社会投资、以投资带消费；对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，促进消费发挥主拉动作用；确定依法盘活地方专项债结存限额的举措，更好发挥有效投资一举多得作用。

为激发企业活力、增强发展新动能，会议指出，要实施支持企业创新的阶段性减税政策，期限截至今年12月31日。

“会议部署的举措覆盖企业科技创新多个环节，将激励企业增加投入提升创新能力，推动企业加快转型升级，以更高质量的发展稳增长促就业。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说。

（据新华社北京电 记者姜琳、申铖）

(责编：袁勃、牛镛)

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