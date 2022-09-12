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福建发布九条措施推进工业数字化转型

2022年09月12日06:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报福州电  （记者刘晓宇）福建省工信厅、省财政厅日前联合印发《关于推进工业数字化转型的九条措施》（以下简称《措施》），从九个方面支持福建工业企业加快数字化转型。

　　《措施》提出支持工业互联网平台赋能，评选一批省级工业互联网示范平台，每个平台给予200万元奖励。同时，按照先做先补、多做多补的原则，对省级以上工业互联网平台年度新增连接和有效服务企业数达到100家（含）以上的予以分档奖励，每个平台每年奖励最高300万元。

　　《措施》在延续对新模式新业态标杆企业奖励的基础上，增加对5G全连接工厂评定支持，对获评上述示范标杆的企业给予50万元奖励，并在“专精特新”中小企业认定中给予加分；对入选国家智能制造示范工厂的企业，给予最高100万元奖励。

　　软件服务商也被纳入奖励范围，《措施》提出评选支持一批综合竞争力强、增长速度快的“领雁”软件服务商，给予最高50万元奖励；瞄准产业共性痛点，探索梳理一批低成本易推广的解决方案，服务中小企业数字化转型。

　　《措施》提出，对完成项目攻关并验收通过的，按照项目投资额的50%予以补助，最高补助100万元；支持各级通过政府购买服务的形式为工业企业开展数字化转型咨询诊断服务；对入选国家智能制造优秀场景的企业，给予最高50万元奖励。

　　此外，《措施》还从推进标识解析建设应用、加强金融服务、引培数字技术人才、提升“党企新时空·政企直通车”服务效能、加强数据安全保障等方面推出“真金白银”的举措。

(责编：牛镛、袁勃)
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