■ 受访专家：秦农银行首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员 董希淼

韩国贸易协会国际贸易通商研究院日前发布题为《各国央行加快数字货币发行：以人民币数字化为中心》的报告，着重分析了中国在推进人民币数字化进程中取得的成果。报告称，在网络普及的推动下，支付宝、微信支付等移动支付服务发展迅速，中国央行积极发行数字货币，在大国中表现最为活跃。

路透社报道称，中国多个试点城市成功探索出以数字人民币振兴消费、补贴企业的新路径。数字人民币已嵌入丰富的线下消费场景，并在政府支付养老金、财政补贴以及基础设施支出等领域展现出广阔应用前景。

数字人民币是数字化的人民币现金，是中国法定货币，具有无可替代的显性价值和隐性价值。

从显性价值看，数字人民币将作为中国数字经济时代的“新基建”，在解构国内外诸多挑战的基础上，重构中国货币与支付体系。首先，数字人民币可以提供币值稳定、无限法偿的数字货币，增强货币与支付体系公平性和普惠性，维护金融稳定和防范金融风险。其次，数字货币的创新发展可以更好满足数字经济需求。如智能合约技术赋予数字人民币可编程特性，可以有效应用于有条件支付等场景，有助于从源头上防范交易风险。

数字人民币还有突出的隐性价值：第一，收集个人信息遵循“最少、必要”原则，最大限度保护用户隐私和信息安全；第二，数字人民币天然具有低碳、环保等特性，可以降低人力成本和运营成本，有助于更好地实现碳达峰、碳中和目标；第三，数字人民币推广使用，可以增强人民币使用的可得性和便利性，进而提升人民币的形象和地位。

法定货币的数字化，有助于满足全球数字经济发展对货币和支付体系的更高要求。国际清算银行2021年1月一项调查结果显示，86%的银行正探讨央行数字货币利弊，60%在进行试验或概念验证，14%进入开发和测试阶段。目前，中国数字人民币取得实质性进展，在国际上处于领先地位。迄今为止，数字人民币已分三批次，在全国23个城市进行试点应用。截至2021年底，数字人民币试点场景超过808.5万个，累计开立个人钱包2.6亿个，交易金额875.7亿元。

2022年是数字人民币发展史上重要的一年。北京冬奥会拓展了数字人民币在国际场合使用场景，央行主导、多方参与的数字人民币生态正在形成，数字人民币试点地区继续扩容，数字人民币钱包载体和功能更丰富，跨境支付或将取得积极进展。

数字人民币快速发展，是国内和国际两方面综合作用的结果。

从国内看，中国较早研发数字人民币，与国内支付结算体系现状密切相关。一方面，中国移动支付市场规模巨大、增长迅速，广大用户已经养成使用电子支付工具的习惯，成为全球范围内一道独特风景线。另一方面，非银行支付市场形成双寡头格局，大型支付机构垄断数据和场景，大量交易在其体系内封闭循环，难以有效实施监管。在此背景下，发行数字人民币具有重要性和紧迫性。而信息科技的蓬勃发展、金融基础设施不断完善，也为数字人民币发展奠定了坚实的技术基础。

从国际形势看，全球多个国家和地区正在开展数字货币研究。中国如果不进行前瞻性部署，将难以在数字货币领域抢占先机。此外，形式多样的虚拟货币正在加速渗透，并在一定范围和场景内，以去中心化的模式在网络上大规模交易。对此，中国如果不加以防范，可能会被侵蚀国家货币发行权。

数字人民币既顺应了货币形态演变的必然趋势，也满足了中国数字经济发展的内在需求。根据中国信通院数据，2016年至2021年，中国数字经济规模从22.6万亿元增至45.5万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%，在国民经济中的支撑作用更加明显。

未来，数字人民币要实现稳健发展，还需积极应对多重挑战。首先，国内法律需系统性调整相关内容，明确数字人民币的法定地位和管理要求。目前，央行正在加快推动《中华人民共和国中国人民银行法》修改，拟在相关条款中对数字人民币作出规定。其次，中国移动支付普及程度高，特定时点交易量巨大，对数字人民币的安全性、稳定性以及可持续性都带来考验。因此，在实务层面，中国还需加速数字人民币场景建设，提升场景丰富度，让数字人民币随时随地触手可及，彰显数字人民币作为法定货币的地位。最后，有关各方需加大对数字人民币宣传普及力度，突出数字人民币的独有价值和法定地位，让公众更全面了解并主动使用数字人民币。

（李卓缦采访整理）

(责编：王连香、李楠桦)

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