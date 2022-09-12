本报记者 李嘉宝

驾车出门，手机应用提前找到停车位；进入小区，“刷脸”通过门禁；市政管理，依托数据平台可实时了解城市状况……不少城市依靠数字化技术加快智慧转型发展，在社区服务、交通管理、城市治理等方面，智能应用技术让城市变得更“聪明”，居民一部手机就能够解决很多事情。

便民服务24小时在线

打开手机，连上小区亭子里的蓝牙音响，舒缓的音乐在公共休闲区响起，社区瑜伽队开始热身训练……重庆礼嘉街道嘉宁社区的瑜伽爱好者们无需携带音响设备，即可在社区开展日常活动。瑜伽队队员马亚洲说，除了智能音响，智能门禁、安防、小区设施、物管服务等，每天都能用到，“智能设备和日常生活融为一体”。

通过智能APP就能迅速联系物管人员，解决生活问题；24小时在线的便民服务中心，汇集智慧政务终端、人机对话智能机器人等线上线下服务；无人值守的24小时智慧书屋，为居民提供“家门口的图书馆”……在礼嘉街道，智慧化生活场景处处可见，人们的居住便利性大大提升。

据重庆市相关负责人介绍，重庆是全国智慧物业试点城市之一。近年来，重庆大力开展智慧物业小区建设，发布了《智慧小区评价标准》，全市已经打造智慧小区400多个。

在上海市闵行区新虹街道，社区引入智慧化管理系统，通过设置智能消防栓、高空抛物监控系统、智能烟感器等设备，为社区独居老人和优抚对象家庭进行适老化改造，提升居民生活质量。在山东潍坊奎文区北海路街道的南湖社区，每个楼道安装水力热力平衡器，实现着每户室内温度的自动调节，社区内还设置了自动开关、自动定时消毒的感应智能垃圾箱，美化了社区环境。

智慧小区是智慧城市的基础单元，让更多居民享受到安全、舒适、便利的现代化智慧化生活环境。专家建议，推进智慧社区建设，还应依托社区数字化平台和线下社区服务机构，建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务。

驾车“一路绿灯”回到家

这段时间，家住北京经济技术开发区（亦庄新城）的郑先生发现，每天下班回家，遇到红灯的次数明显变少了，还经常“一路绿灯”就到了家。对此，不少居民也有同感。“过路口时就像握了遥控器，上下班时间缩短了10分钟。”住在亦庄新城的霍先生说。

绿灯“变多”了，路口变得更智能了。变化背后，是北京高级别自动驾驶示范区建设带来的创新成果。在AI技术赋能下，经过智能改造的路口，能够根据实时交通运行数据，实时自动调整路口红绿灯时长，从而均衡响应各个方向的交通需求。如今，在亦庄新城60平方公里的范围内，已建成300多个数字化智能路口基础设施，帮助市民实现“绿灯自由”。

“通过智慧路口的数据传输，可以精准捕捉路上的人、车、灯等信息，不仅可以提升自动驾驶安全系数，还可以通过数据收集推进城市智慧交通建设。”北京亦庄智能城市研究院集团有限公司董事长赵延标介绍说。

人、车、路实现一体协同，驾驶员可以拥有“宽阔视角”——在四川宜宾高速公路，人们也有这样的体验。这条长约157千米的智慧高速公路全线，中间隔离带每隔800米就设立一根智慧杆柱，除了集合各种摄像机等传统视觉监控设备，还专门安装毫米波雷达这种新型设备作为核心传感器，并将一条条服务信息返回到车里。数字技术助力，让蜀道不再难。

住房和城乡建设部联合国家发展改革委日前发布《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，提出推动城市基础设施智能化建设与改造、推进城市智慧化转型发展、开展车城协同综合场景示范应用等内容。

工业和信息化部电子第五研究所副所长王蕴辉认为，目前智慧城市建设是大势所趋，智慧交通行业面临很好的发展机遇，预计今年中国智慧交通市场规模达2133亿元人民币。

城市运行数据实时跳动

在河南省濮阳县智慧城市大厅，大屏幕上各类数据实时跳动：从交通路网情况，到市政维护信息，从全县上下企业实时数据、项目信息，到“12345”热线工单流转进度……一座数字化城市出现在屏幕上。这是濮阳联合移动公司全力打造的全国首个县域“5G+智慧城市”项目。

据濮阳县大数据信息中心负责人介绍，“5G+智慧城市”项目包括建设智慧城市综合指挥中心、智慧化行政服务大厅、综合指挥平台和应急管理平台等，将依托大数据、物联网、云计算、人工智能等技术，实现管理资源、信息数据的整合连通，提升城市管理的科学化、精细化及智能化水平。

在湖南长沙城市综合智慧中心，交通出行、政务服务、综合研判、城市管理等各领域的数据信息不断滚动更新，工作人员只需轻点鼠标就能实时查看交通状况、公交车运行等情况，遇到极端天气，还可在线及时做好应急调度。

“我们布局了智慧应急、智慧交通、城管执法、安全环保、智慧社区等多个子项目，解决分散建设、运维管理不到位、数据非全量、共享不到位等社会治理痛点，能为社会治理现代化提供实时感知数据，实现‘同使一个平台，共用一个数据库’。”长沙市数据资源管理局相关负责人介绍。

在山西太原，城市综合管理服务指挥中心借助“一网统管”平台，组织信息采集员加强巡查，及时发现夏季强降雨带来的树木倒塌、井盖移位等安全隐患；城市运行管理服务平台则保持信息畅通，高效协调联动，安排责任单位迅速处理突发隐患，避免引发次生灾害。

越来越多的地区实现“一网管全城”，让便民惠企服务更加智慧化。专家指出，目前“大城市病”给城市管理者和居民造成不少困扰，亟需寻求有效的解决方案以优化城市整体运行，破除城市发展困局。以数字技术推动智慧城市建设，有较大的实际应用价值。

(责编：王连香、李楠桦)

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