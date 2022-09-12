本报记者 金 晨

一名视障者借助互联网平台提供的公益助盲语音设备获取新闻信息。

新华社记者 冯开华摄

互联网日益成为公众参与公益慈善的重要空间，“人人公益”“随手公益”成为趋势，互联网慈善超市、公益直播等新兴帮扶形式不断涌现，公众参与公益事业的热情持续提升。专家认为，公益慈善机构及企业应充分应用技术优势，推动互联网公益慈善新模式拓展，引导互联网公益慈善活动规范发展，为积极构建互联网公益慈善新生态贡献力量。

帮扶困难群众“微心愿”

“感谢网上好心人向我捐赠了新轮椅，我坐着它实现了旅游梦。”不久前，家住江苏张家港的残疾女孩小秋得到一份特殊礼物——一辆崭新的轮椅。助力小秋梦想成真的是当地打造的“互联网+慈善超市”云平台。此前，小秋在平台上发布了“想要一辆轻便轮椅”的心愿，有好心人在平台上得知后，主动认领，自费为她购买了轮椅。

“一座小小的线上‘超市’，不仅成为凝聚爱心的窗口，也为困难群众点亮‘微心愿’。”张家港市民政局局长范一明介绍，“互联网+慈善超市”借助网络平台，实现慈善资源和困难群众需求的精准对接。爱心人士通过微信注册登录后，便可以“点对点”进行慈善捐助，困难群众可通过该平台实时发布求助需求，“广而告之”寻求全社会的帮助。

专家指出，“互联网+公益”模式在激活调动社会资源、整合多方力量和传递正能量等方面有着独特优势，可以为更多困难群体、特殊群体打通寻求帮助的通道，也成为推动慈善事业发展的新动力。民政部近日公布的数据显示，截至今年6月底，互联网公开募捐信息平台已帮助公益慈善组织募集资金累计超过350亿元。

国家网信办副主任盛荣华近日在2022年中国网络文明大会数字公益慈善发展论坛上表示，希望广大互联网企业践行公益慈善责任、发挥行业优势，充分调动和汇集各方面资源，加强公益慈善模式创新和产品设计，着力打造更多有创意、有特色、有影响的数字公益品牌，让互联网发展的成果更好地造福人民、造福社会。

“公益真探”促实效

“我们不应该只关注公益生态链的前端，更应该关注后期的善款使用和项目执行情况。”深圳国际公益学院副院长黄浩明说。在互联网公益慈善项目的执行中，相关主管部门、行业各大平台一直致力于完善透明公益监督机制，捐出的善款流向何处、支持的项目取得怎样的落地成效等，也是广大爱心人士最关心的问题。

为进一步增强互联网公益慈善项目的公信力，腾讯公益联合恩派公益今年8月共同发起“公益真探”项目，邀请100名来自全国各地的公益捐赠人担任互联网“公益真探”，分别奔赴全国56个城市的100个公益项目地，实地考察公益项目的执行成效。项目组还邀请了资深公益从业者担任“公益探长”，为“公益真探”们提供不同公益议题的基础科普和专业指引，帮助“真探”更好地探寻公益的真问题。

“‘真探’们都长期关注公益慈善事业，有各自关注和擅长的领域，也可以把我们关心的问题反馈给项目执行机构。”来自北京的林升是一名鸟类摄影爱好者，长期关注野生动物及环境保护相关的公益项目。在他看来，跟随“真探”们的镜头实地探访，不仅能够看到当地环境发生的变化，也能提高自己在公益事业中的参与感。“亲眼所见的改变，会让我们更加坚定地支持公益事业。”林升说。

不是单纯的“捐款捐物”

饭后步行，捐出积累的步数，换取一部接送山区孩子上学的班车；改乘公共交通，捐出减少的碳排放，在戈壁滩种下一棵小小的树苗……在互联网时代，公益慈善早已不是单纯的捐款捐物，一系列新颖的公益慈善形式不断涌现，吸引更多人参与。据悉，腾讯“99公益日”推出基于“小红花体系”的全民共创公益交互机制，可以呼朋唤友通过捐款、捐步、答题等公益行为获得小红花，然后捐出小红花帮助有困难的人。

“‘互联网+公益’将重塑人们的生活方式，让更多人参与探索社会问题的解决路径。”中国矿业大学（北京）文法学院副教授卢玮静表示，公益本身就具有共享共治的属性，这与互联网体系的特征高度契合。而在大数据等技术的支持下，公益项目、公益行动的网络化、数字化潜力也正在被不断挖掘出来。

记者了解到，腾讯公益平台成立15年来，入驻慈善组织超过1.5万家、上线公益项目约11万个，获得了超过6亿人次的爱心网友捐助，并有超过2万家爱心企业参与，筹集了超过189亿元的善款。

中国慈善联合会副会长刘忠祥说，互联网技术不仅成为经济社会发展的重要引擎，也是推动中国公益慈善事业发展的重要力量。网络公益慈善的精准性和便捷性更强、透明度更高、在应对突发事件中作用更显著。互联网技术与公益慈善深度融合是大势所趋，应培育健康向上的网络慈善文化，完善网络公益慈善的法律规范，加强行业自律和他律。

“数字化、智能化发展为公益慈善事业带来新的发展机遇，极大提升了社会影响力和公众参与度。”盛荣华表示，互联网企业和公益慈善组织应相互协作，加快大数据、区块链等新技术在公益慈善领域创新应用，继续推动“互联网+公益慈善”向民生服务、公众素质素养培育等新场景、新领域拓展，让数字公益慈善生态更加丰富、更加普惠。

(责编：王连香、李楠桦)

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