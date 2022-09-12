人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第二十二届投洽会闭幕 480多个项目合作协议总投资3420亿元

2022年09月12日08:45 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：第二十二届投洽会闭幕 480多个项目合作协议总投资3420亿元

　　中新社厦门9月11日电 第二十二届中国国际投资贸易洽谈会(简称“投洽会”)11日在厦门闭幕。据投洽会组委会当天晚间披露，据初步统计，480多个项目在投洽会期间达成合作协议，协议总投资额达3420亿元(人民币，下同)。

　　作为以促进双向投资为目的的国际投资盛会，本届投洽会以“全球发展：共享数字机遇、投资绿色未来”为主题，紧紧围绕高水平开放和国际投资合作，服务高质量共建“一带一路”、金砖合作、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)经贸交流合作，努力打造国际投资公共平台。

　　在投洽会开幕当天下午，福建省就集中签约项目50个，计划总投资996.3亿元，涵盖电子信息、先进装备制造、石油化工、现代纺织服装、生物医药、新能源、新材料等领域。其中，数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济项目35个，计划投资735.7亿元，分别占签约项目的70%和73.8%；外商投资项目20个，计划投资337.9亿元。

　　福建省发展和改革委员会相关负责人接受中新社记者采访时表示，这些重大项目的签约，将对福建省扩大有效投资、加快产业转型升级、建设现代化经济体系、完善基础设施、增进民生福祉等发挥积极作用，为全方位推进高质量发展提供有力支撑。

　　为期四天的本届投洽会上，2022国际投资论坛、鼓浪屿论坛等41场重要会议论坛研讨活动，以及50多场投资洽谈及项目对接会相继举办，吸引了90多个国家和地区、800多个工商经贸团组、4000多家企业、约6万名客商线上线下参会参展，参会参展人数高于往年。

　　与此同时，《中国外商投资指引(2022版)》《中国外商投资报告2022》《中资企业国别发展报告》《金砖国家投资报告》等权威信息报告在投洽会上发布，持续发出中国投资好声音。

　　据组委会介绍，本届投洽会展览规模12万平方米，分设投资促进馆、产业创新发展馆和项目资本对接馆三大区域13个展区，吸引了联合国工发组织以及韩国、日本、奥地利等64个国家和地区的使领馆、商协会和投资促进机构参展。

　　投洽会是中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动，架起了中国与世界各国加强合作、共谋发展的桥梁，也成为中国对外开放的重要窗口。(记者 龙敏 杨伏山)

(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦2022年国家网络安全宣传周｜增强网络安全意识 提升网络防护技能
　　
工信部：超八成企业应用工业互联网后生产经营效率明显提升
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏介绍，工业互联网产业联盟调查数据显示，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部