原标题：第二十二届投洽会闭幕 480多个项目合作协议总投资3420亿元

中新社厦门9月11日电 第二十二届中国国际投资贸易洽谈会(简称“投洽会”)11日在厦门闭幕。据投洽会组委会当天晚间披露，据初步统计，480多个项目在投洽会期间达成合作协议，协议总投资额达3420亿元(人民币，下同)。

作为以促进双向投资为目的的国际投资盛会，本届投洽会以“全球发展：共享数字机遇、投资绿色未来”为主题，紧紧围绕高水平开放和国际投资合作，服务高质量共建“一带一路”、金砖合作、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)经贸交流合作，努力打造国际投资公共平台。

在投洽会开幕当天下午，福建省就集中签约项目50个，计划总投资996.3亿元，涵盖电子信息、先进装备制造、石油化工、现代纺织服装、生物医药、新能源、新材料等领域。其中，数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济项目35个，计划投资735.7亿元，分别占签约项目的70%和73.8%；外商投资项目20个，计划投资337.9亿元。

福建省发展和改革委员会相关负责人接受中新社记者采访时表示，这些重大项目的签约，将对福建省扩大有效投资、加快产业转型升级、建设现代化经济体系、完善基础设施、增进民生福祉等发挥积极作用，为全方位推进高质量发展提供有力支撑。

为期四天的本届投洽会上，2022国际投资论坛、鼓浪屿论坛等41场重要会议论坛研讨活动，以及50多场投资洽谈及项目对接会相继举办，吸引了90多个国家和地区、800多个工商经贸团组、4000多家企业、约6万名客商线上线下参会参展，参会参展人数高于往年。

与此同时，《中国外商投资指引(2022版)》《中国外商投资报告2022》《中资企业国别发展报告》《金砖国家投资报告》等权威信息报告在投洽会上发布，持续发出中国投资好声音。

据组委会介绍，本届投洽会展览规模12万平方米，分设投资促进馆、产业创新发展馆和项目资本对接馆三大区域13个展区，吸引了联合国工发组织以及韩国、日本、奥地利等64个国家和地区的使领馆、商协会和投资促进机构参展。

投洽会是中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动，架起了中国与世界各国加强合作、共谋发展的桥梁，也成为中国对外开放的重要窗口。(记者 龙敏 杨伏山)

(责编：王连香、李楠桦)

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