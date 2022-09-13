本报记者 刘晓宇 施 钰

秋日鹭岛，三角梅相拥成簇。第二十二届中国国际投资贸易洽谈会9月8日至11日在福建厦门举行。

围绕高水平开放和国际投资合作，本届投洽会融合展览展示、项目路演和对接洽谈，持续做优双向投资促进、权威信息发布和投资趋势研讨这三大平台。“这次投洽会，为企业投资‘开路’，为更多合作‘叠桥’。”主宾国代表、韩国产业通商资源部通商交涉本部长安德根深有感触。

传递中国投资好声音

百年变局和世纪疫情交织叠加，国际投资合作不确定、不稳定因素增多，同时也蕴藏新的机遇和潜力。论坛研讨期间，各界人士积极寻求发展方向，推动国际投融资可持续发展。

数字经济增添新动能。“数字经济是全球经济复苏和增长的重要引擎，也是全球发展倡议中的重点合作领域之一。”国际贸易中心执行主任帕梅拉·科克—汉密尔顿提出，近年来，中国深度参与数字经济国际合作，积极参与数字贸易国际规则制定，为经济社会发展增添动力，中国有条件成为数字经济的重要推动者。

莫桑比克共和国驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦指出，“数字经济已成为中非合作的重要领域之一，中非之间的技术转让和创新合作网络不断扩大。‘中非数字创新伙伴计划’加强了双方在云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术的应用合作，支持非洲数字基础设施的发展，推动非洲国家更快融入数字命运共同体之中。”

绿色发展开创新格局。商务部国际贸易经济合作研究院对外投资合作研究所所长武芳认为，全球经济绿色转型实质是经济发展动能的精准转化，绿色产业国际投资合作必将催生出新业态、新模式和新的经济增长点。

“中国经济正全面向绿色低碳转型，在这一过程中，始终鼓励外资企业在节能环保、生态环境、绿色低碳等领域加大投资力度。”施耐德电气副总裁、公司事务及可持续发展中国区负责人王洁表示，在参与中国经济绿色增长的同时，企业自身也实现了绿色可持续增长。

中国工程院院士谭建荣表示：“绿色化、数字化是未来产业的发展方向，双轮驱动下，有助于实现我国企业的提质升级、布局全球市场。”

拓展国际投资新机遇

一个灯泡大小的零件，操作精度达0.002毫米，可广泛应用于航空航天、物联网等多个领域的智能化控制——这是由重庆继联机电有限公司带来的压力变送器系列零部件。“我们第一次参加投洽会，期待通过投洽会平台，寻求新的合作领域，找到优质的合作伙伴。”公司总工程师潘雪松说。

全球首台全自动胶囊机器人、C919模拟机、无人环保清扫车、树根互联“透明工厂”、分布式碳中和技术……各大展馆中，智能制造、智能应用、绿色产业等领域的成果令人应接不暇。本届投洽会分设投资促进馆、产业创新发展馆和项目资本对接馆三大区域13个展区，联合国工业发展组织以及韩国、日本、奥地利等48个国家和地区的使领馆、商协会和投资促进机构参展。首次设置的“中国投资热点城市展区”中，沈阳、贵阳、酒泉等18个新兴投资热点城市表现不俗。

2022丝路海运国际合作论坛、“一带一路”发展高层论坛、金砖国家新工业革命展、中印尼“两国双园”推介会……各个会场内，“一带一路”国际合作、金砖国家可持续发展、区域全面经济伙伴关系协定生效等热点议题与投资重点引发与会者关注。“本届投洽会，让我们看到了国际投资新风向，也让更多投资商了解我们的项目，了解福州福清元洪投资区。”中科经纬（福建）科技发展有限公司执行总经理张梦萱说。

据统计，本届投洽会举办41场会议论坛研讨活动，50多场投资洽谈及项目对接会，吸引90多个国家和地区、800多个工商经贸团组、4000多家企业、约6万名客商线上线下参展参会，共480多个项目在大会期间达成合作协议，协议总投资额3420亿元。

打造国际投资大平台

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”商务部投资促进事务局副局长李勇介绍，投洽会作为最具影响力的国际投资盛会之一，为全球投资合作提供汇聚共识和行动支持的平台，既促进和中国的合作，也促进与其他国家的合作。

本届投洽会期间，发布了《中国外资统计公报2022》《中资企业国别发展报告》《金砖国家投资报告》等权威信息报告。

《中国外资统计公报2022》显示，2021年中国实际使用外资规模稳定增长，全年实际使用外资11975.8亿元人民币，同比增长15.8%。投资行业结构不断优化，高技术产业实际使用外资522亿美元，同比增长22.1%。《中国外商投资报告2022》显示，2021年中国外商投资呈现出引资规模和企业数量“双增长”、高技术产业成为引资新增长点、重点项目支撑作用显著、开放平台引资效应凸显、外资企业在华经营持续向好等五大特点。

“希望通过本届投洽会搭建的平台，吸引优秀的海外投资者到韩国投资。”韩国大韩贸易投资振兴公社厦门代表处馆长李观珪介绍，作为本届投洽会主宾国，韩国此次参会设置国家馆，展示了13个地方政府及9个经济自由区的地区特色、主要产业以及投资优惠制度，发掘潜在的合作伙伴，寻求新的合作可能性。

商务部部长助理郭婷婷表示，中国将继续增强外贸发展动能，加大吸引外资力度，提升对外投资合作水平，深化“一带一路”经贸合作，提升合作的含新量、含金量和含绿量，为各国企业拓展更大发展空间。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 04 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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