本报记者 申智林

点开手机应用“萝卜快跑”约一辆出租车，不到1分钟，一辆自动驾驶出租车驶来，将乘客平稳准确地带到了目的地——乘坐自动驾驶出租车出行，对于湖南湘江新区的居民而言，已经习以为常。

从自动驾驶出租车上路，到“优先通行”的智慧公交车试运行，再到5G电动智能重卡开展测试……布局于湘江新区的智能网联汽车产业，正在不断加快发展步伐。

近年来，以智能网联汽车产业为代表，深入实施“制造强省”战略的湖南，坚持创新引领，将互联网技术与实体经济深度融合，推动全产业链数字化转型。全省数字经济连续4年保持两位数增长，2021年数字经济总量已突破1.3万亿元，并逐步成为推动湖南省经济社会高质量发展的新引擎。

数字经济面向实体产业布局

7月，在位于湘江新区的国家智能网联汽车（长沙）测试区，智能网联汽车预期功能安全测试基地正式启用。

“新测试场景构建了雨、雾、光、尘等毫米波雷达、激光雷达等传感器可复现的复合式测试场景。”湖南湘江智能科技创新中心有限公司主要负责人介绍。

自2016年从零起步，长沙现在已获批包括国家智能网联汽车（长沙）测试区等在内的4块国家级牌照。几年间，以人工智能、大数据、云计算等为支撑的长沙智能网联汽车产业迅速发展。

在对新业态新模式的培育中，湖南注重面向实体经济，从数字化、网络化、智能化方向对新兴产业链全方位布局，并逐步产生集聚效应。

如今，在湘江新区317公里的开放测试道路上，已经汇聚了350余家智能网联汽车产业链重点企业和108家智能汽车及人工智能产业相关研发机构。

记者在前不久召开的2022互联网岳麓峰会上获悉，随着《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022—2025）》的出台，湘江新区将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，长沙也将成为全国测试道路里程最长、区域最大的城市。

数字技术赋能传统产业转型

利用互联网技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，有助于提高全要素生产率，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

“公司以工业互联网平台为基座，构建数字化产业链平台，推动传统串联型产业联合向网络化产业生态转型。”中联重科股份有限公司副总裁、长沙市工程机械行业协会会长郭学红在2022互联网岳麓峰会“智能制造”专场论坛中表示。

重工行业的“灯塔工厂”三一重工桩机工厂，凭借5G与工业互联网的深度融合，实现了8个柔性工作中心、16条智能化生产线的5G全连接，整个工业制造全流程高效互联互通。

这些都是湖南发展数字技术赋能传统产业转型升级的缩影。截至今年8月，湖南省累计建成5G基站7.7万个，连续3年实施“数字新基建”100个标志性项目，包括1个国家级“双跨”工业互联网平台和44个省级工业互联网平台在内，主要工业互联网平台连接设备超过410万台（套），实现44.5万家中小企业“上云”。

“截至8月28日，在提供人工智能技术与生态服务的讯飞开放平台上，湖南开发者人数已达9.6万。”科大讯飞股份有限公司湖南公司总经理俞仁忠说。

数字产业拓展实体经济空间

打开手机应用，轻点几下，几盏灯、一台风机等设备就实现了远程协同控制，在2022互联网岳麓峰会展示区，湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司交通行业解决方案专家甘琳边演示边告诉记者，“一条公路的隧道，可能有上千台设备，要实现远程协同控制，离不开智慧操作系统。”

这家落户于湘江新区的企业，在其母公司拓维信息同华为达成鸿蒙生态合作共识后，于今年6月打造了“公路在鸿OS（操作系统）发行版”，专用于建设自主可控的全路网、全要素精准感知与管控体系。

“数字技术的使用，让智慧交通、万物互联成为可能。”甘琳告诉记者，目前这套系统即将在贵州在建高速公路项目中落地。

推动互联网、大数据、人工智能同产业深度融合，既拓展了实体经济发展空间，也推动了湖南数字产业围绕实体产业向上下游延伸。同开鸿智谷类似，在湘江新区，一批电子元器件、计算机及通信设备、智能终端、软件信息和互联网企业协同发力，软件和信息服务业表现出强劲增长态势。2021年，湖南省规模以上软件和信息技术服务业企业达1328家，合计实现营业收入1836.8亿元，从业人员总数为16.7万人，较2020年增长22.8%。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 12 版）

(责编：袁勃、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经