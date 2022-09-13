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今年1至7月

PPP新入库项目338个

2022年09月13日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月12日电  （记者曲哲涵）记者从财政部政府和社会资本合作（PPP）中心获悉：今年7月，PPP新入库项目59个、投资额776亿元，环比增加47亿元、增幅6.4%；截至7月，今年PPP新入库项目338个、投资额5362亿元，目前累计储备清单项目3626个、投资额4.1万亿元。

　　今年以来，新入库项目投资额前五位的行业分别是交通运输2199亿元、市政工程1083亿元、城镇综合开发703亿元、林业278亿元、生态建设和环境保护161亿元。从项目类别看，新入库“两新一重”项目260个、投资额4221亿元；新入库污染防治与绿色低碳项目150个、投资额1485亿元。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月13日 12 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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