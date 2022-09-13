本报记者 刘晓宇 汪文正

本届投洽会上的中心展区旨在宣传中国对外开放政策，展示中国改革开放和“引进来”“走出去”的丰硕成果。图为9月8日，参展客商在中心展区参观交流。

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韩国是本届投洽会主宾国。图为面积超420平方米的韩国国家馆。

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本届投洽会的福建馆展区人气很旺。

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本届投洽会上的2022金砖国家新工业革命展旨在搭建金砖国家项目对接、产业合作的平台。图为金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地相关展区。

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位于福建省厦门市环岛路上的投洽会“金钥匙”雕塑。

新华社记者 姜克红摄

9月8日至11日，中国国际投资贸易洽谈会（以下简称投洽会）在福建厦门举行。25年来，作为中国高水平对外开放的重要平台，投洽会不断打造国际化、专业化、品牌化的精品，让无数国内外投资者、引资者“搭台唱戏”、满载而归。

由数字“9”“8”构成的“金钥匙”会标，既代表投洽会开幕时间，也象征着它为国内外投资者开启的财富之门。

本届投洽会如约而来，国内外投资者重点关注哪些投资热点？聚焦“引进来”“走出去”两大主题，投洽会如何为促进跨境双向投资精耕细作、将对外开放推向更高水平？请看记者从现场带来的报道。

为促进双向投资精耕细作

作为中国对外投资和引进外资的“晴雨表”“风向标”，创办于1997年的投洽会此前已成功举办21届，成为最具影响力的国际投资盛会之一。

在促进双向投资、发布权威信息和投资趋势研讨等方面，投洽会为境内外客商打造了良好平台。“过去35年间，中国已成为我们的第二大市场，如今我们投资的厦门工厂是中压工艺的重要研发基地之一。”在本届投洽会国际投资论坛上，施耐德电气副总裁王洁介绍，投洽会开幕前一天，一款中国首发、全球首创的新产品在施耐德厦门工厂下线，“投洽会传递了中国支持外企发展的信号，我们将把更多创新工艺放在这里。”

对全球企业和投资人而言，投洽会这把“金钥匙”开启了中国市场财富大门。全球超200个国家和地区、30万名境外客商、超450家世界500强企业先后参会，超3万个项目签约，超3400亿美元资金从投洽会进入中国……投洽会在促进外商来华投资的同时，积极引导中国企业到海外投资，实现了“引进来”和“走出去”的双向并举。仅上届投洽会期间，就有512个项目达成合作协议、协议总投资额达3920亿元人民币。

今年，投洽会聚焦项目对接，继续提升投资促进功能：约100个国家和地区的超过8万名客商线上或线下参展参会，国内26个省份布展；举办30余场投资洽谈及项目对接会、200多家专业投资机构参与；近1000个项目进行路演……本届投洽会上“朋友圈”很大、“日程表”很满。

除了发挥投资促进功能，本届投洽会还发布了《中国外资统计公报2022》《中国外商投资报告2022》《中国外商投资指引（2022版）》和《中资企业国别发展报告》等权威信息。在投资趋势研讨方面，本届投洽会首次采取“1+2+1”模式：举办1场主旨论坛，从宏观层面深入研讨国际投资热点和趋势；举办2场分论坛，分别围绕数字经济和绿色化工分享发展机遇；举办1场投资合作沙龙，为外资企业、国外机构和国内地方政府和园区提供交流平台，挖掘合作机遇。

中国国际投资促进会副会长狄森表示，面对世纪疫情和百年变局交织叠加，投洽会的如期举办，无疑为全球投资者传递了中国经济稳健运行的明确信号，也展现出中国坚定对外开放、欢迎外国投资的强烈愿望。

共享数字机遇，投资绿色未来

与进博会、广交会、服贸会上琳琅满目的各类商品和服务相比，投洽会侧重于投资促进、项目对接，不少亮点难以“一目了然”。所谓“内行看门道”，本届投洽会有哪些看点？

数字经济和绿色低碳是本届投洽会的“关键词”。

本届投洽会以“全球发展：共享数字机遇、投资绿色未来”为主题，展示中国经济社会发展的最新成果，促进更多国家之间扩大相互开放和投资。国际投资论坛的2场分论坛也围绕数字经济、绿色化工两大主题展开。此外，本届投洽会还聚焦绿色低碳、数字经济等热点领域，推出了绿色低碳产业国际合作系列活动、领航中国新兴产业投融资合作系列活动等。

12万平方米展览展示中，多个产业主题展区集中体现数字经济和绿色低碳主题：7000多平方米的工业互联网展聚焦互联网、大数据和人工智能等领域，集中展示数字科技应用成果；6000多平方米的绿色创新产品展配套举办了中国国际绿色创新发展大会；此外，还有华为、飞利浦、特斯拉、通用电气、宁德时代、美亚柏科、苏伊士环境集团等一大批数字经济和绿色低碳领域的代表性企业展示风采。

数字经济领域的尖端产品齐亮相，让参展客商看到了充满机遇的新赛道。

赛力斯与华为集团合作的问界M7汽车、无极摩托车、长安最新的全电数字轿跑—深蓝、全球首台全自动胶囊机器人RC100……一系列科技感十足的产品，涵盖数字交通、数字医疗、数字应用等多个领域，来自本届投洽会主宾省（市）重庆，充分展示出重庆智能制造和数字经济的新成果。

在贵阳市展区，由贵州翰凯斯智能技术有限公司展出“无人环保清扫车”吸引众人驻足，该公司自主开发的大型金属3D打印系统、无模具成型系统和智能滑板底盘技术，结合独有的车辆生成设计专利算法，可减少70%的汽车零部件及装配工作。

绿色经济同样是投资者普遍关切的热点领域。

一块1米见方的动力电池、一辆线条流畅的新能源汽车，为宁德时代展区引来不少来宾的目光。发布于今年6月、预计在2023年实现量产的CTP3.0麒麟电池也在这里惊艳亮相。在相同化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池电量比以往型号提升了13%，可轻松实现整车1000公里续航。不少投资者感慨，在投洽会上能发现最前沿的投资方向，为产业前行“导航”。

“毫无疑问，绿色化、数字化是未来产业的发展方向。双轮驱动下，本届投洽会将助力中国企业加速提质升级、布局全球市场，推动国内国际双循环相互促进。”中国工程院院士谭建荣说。

全球投资者看好中国市场

新朋老友齐聚，在投洽会寻求合作，更在中国市场抢抓商机。

近年来将主要业务布局在中国的普华永道深度参与了本届投洽会。“投洽会为我们持续关注中国投资好声音、拓展国际投资新机遇提供了绝佳的平台。”普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚介绍，普华永道联合投洽会组委会发布《中国投资热点城市》报告，与本届投洽会首设的中国投资热点城市展区相呼应，聚焦18个投资热点城市或区域，形成招商引资新动力。

“阿根廷今年正式加入‘一带一路’大家庭，两国友好合作关系迈向了新高度。”今年2月，中国与阿根廷签署“一带一路”合作谅解备忘录。阿根廷驻华大使牛望道表示，借助与紫金矿业洽谈的契机，中阿两国在矿产方面的投资贸易将进一步加强，“通过投洽会，期待阿根廷有更多项目在中国投资落地。”

投洽会火热的背后，是全球投资者对中国市场长期看好。今年以来，外资加力布局中国市场。1-7月，中国实际使用外资金额7983.3亿元，按可比口径同比增长17.3%。其中，东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长15.2%、30%和41.2%。

吸引外资劲头足，中西部省份、城市更加积极参与投洽会。“我们组织了多支招商小分队参加系列投资洽谈活动，全方位开展招商引资与招才引智。”重庆市商务委员会副主任王珏表示。作为本届投洽会主宾省（市），重庆市开展了“1+2+N”场系列活动：搭建1个主宾省（市）馆，全面展示重庆在打造内陆开放高地、提升智能制造水平和建设国际消费中心城市等方面取得的成就；开展主宾省（市）开馆式和“走进投洽会·重庆投资贸易合作恳谈会”，宣介重庆发展优势和营商环境，分享相关产业前景和合作机遇。

持续办好投洽会，这把“金钥匙”正变得更加闪亮。

商务部有关负责人介绍，投洽会将继续坚持“三台三化”的发展方向，即打造国际化、专业化、品牌化精品和双向投资促进、权威信息发布、投资趋势研讨三大平台。同时，中国将加大投资促进力度，做好招商、安商、稳商工作，吸引更多跨国公司投资中国，共享中国发展的机遇和红利。据介绍，商务部将继续办好投洽会等重点展会、组织举办跨国公司地方行、进博会走进地方等活动，引导更多外资企业到中国中西部和东北地区考察环境、拓展投资。

厦门市副市长庄荣良介绍，投洽会将通过2022丝路海运国际合作论坛、“一带一路”发展高层论坛、中阿经贸投资高峰论坛等活动，持续拓展“一带一路”合作的深度和广度。同时，通过举办金砖国家新工业革命展、金砖国家可持续投资论坛、金砖国家数字经济对话会等，助力金砖国家务实合作。

透过投洽会，全球投资者更好地了解中国，转动这把“金钥匙”开启投资中国市场的大门。“投洽会作为全球最具影响的国际投资促进盛会之一，在深入贯彻落实全球发展倡议、推动形成全面开放新格局、服务建设开放型世界经济中将会发挥越来越重要的作用。”庄荣良说。

(责编：袁勃、陈键)

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