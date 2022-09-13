本报记者 施 钰

鲜花与音符齐飞，海上幻化出帆船、货轮、茗茶，白鹭、桫椤、红树林渐次出现在白鹭女神雕塑周围……9月7日晚，将元宇宙元素和厦门地标相互交融的厦门元宇宙AR夜景秀引人注目。

第22届中国国际投资贸易洽谈会上，元宇宙元素开启了嘉宾参展新体验。

打开手机小程序，选择自己的个性化数字分身，一键即可进入元宇宙展馆，不仅可以遍览各个展馆，还能作为数字人与其他人进行互动。

“今年的投洽会将延续线上线下融合办展办会模式，提供‘屏对屏’对接的云端互动平台，并在‘云上投洽会’全新引入元宇宙元素，为与会嘉宾提供身临其境的线上社交场景。”厦门市会议展览促进中心信息化部主任吴世庆介绍，元宇宙展馆以厦门国际会展中心为原型，包括社交大厅（中心展区）及中国馆、境外馆、投资热点城市馆3个子展馆，并设有名片墙、展商名录、宣传大屏等。

全球38个国家和地区已入驻“云上投洽会”。“云上平台能让我们充分展示优势产品与产业，在数据平台服务与宣传方面给我们添了不少助力。”本届投洽会上，吉林省商务厅投资促进中心主任李宝君表示，“云上投洽会”已促成部分项目与资源迈向深入对接洽谈，为下一步合作打好基础。

自2020年上线以来，“云上投洽会”已拥有用户数约22万，包含5万多条内容咨询及高质量客商展商资源。“我们将继续优化云上服务，通过智能匹配与精准推送，将‘人找信息’变为‘信息找人’。”吴世庆说，“云上投洽会”正逐步探索应用招商引资“商机引擎”系统，开展流量分析、投资信息和招商项目智能推荐，打造基于商机线索的智能招商服务平台。

(责编：袁勃、陈键)

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