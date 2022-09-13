韩 鑫

前不久，工信部发布数据，今年上半年，我国锂离子电池产业主要指标实现高速增长，产量超过280吉瓦时，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元。立足产业，去年全国锂离子电池产量达到324吉瓦时，同比增长106%，今年上半年数据是在高基数基础上的高增长；放眼全球，目前中国锂电池产能已占全球总产能的一半以上，彰显了我国锂电池产业领先优势。

由点及线，作为新能源汽车的产业链上游环节，锂电池产业保持较好发展势头，充分体现了市场对新能源汽车的旺盛需求。绘出锂电池和新能源汽车产量增速图，不难发现，二者几乎保持了同步增长。上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，产销规模再创新高。汽车产业产业链长、覆盖面广、带动性强，是国民经济重要支柱产业。锂电池产业的稳定增长，使得汽车产业能够更有力支持中国制造由大到强。往长远看，随着锂离子电池在储能电站、5G基站等领域快速渗透，锂电储能产业将迎来爆发式增长。预计到2025年，我国锂电储能累计新增装机规模将达到50吉瓦，市场空间约2000亿元。发挥科技的渗透性、扩散性作用，能为高质量发展提供更多的源头供给、科技支撑和新的成长空间。

从线到面，锂电池、新能源汽车、储能等新兴产业快速成长，不仅在经济运行中展现出较强的发展韧性，也成为产业结构转型、助力制造业高质量发展的重要引擎。今年以来，尽管外部环境复杂严峻，但我国经济创新引领持续增强、升级发展的态势没有改变。上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，高技术产业投资增长20.2%；二季度，锂离子电池、电子元器件、集成电路等小类行业增加值增速均在20%以上。新动能较快成长，引领作用持续显现，为缓解经济下行压力、促进就业市场稳定、推动经济平稳健康发展提供了重要支撑。

持续激发新兴产业活力，应当继续保持战略定力，努力在技术创新上取得更多突破。今年上半年，尽管受到疫情、部分原材料价格上涨等因素影响，但得益于技术创新带来的电池成本下降、性能提升，动力电池产品供给质量更高，产业竞争力也更强，有力推动新能源汽车产业实现平稳快速发展。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。持续完善支持新兴产业发展的相关配套，强化服务保障，必将有助于企业集中精力提高科技创新能力，培育更多发展新动力。

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，迫切需要重大创新添薪续力。如今，我国日新增市场主体数量的纪录不断被刷新，具有国际竞争力的创新型领军企业正加速涌现。强化基础研究，完善应用开发和技术创新一体化布局，进一步强化企业创新主体地位，才能塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。

随着相关研究的深入推进，已经被广泛应用的锂电池，将迎来更加广阔的发展前景。抢抓新一轮科技革命和产业变革新机遇，顺应消费提质升级趋势，为更多战略性新兴产业成长壮大提供良好发展环境，我们一定能不断提升产业链供应链现代化水平，打造未来发展新优势、书写高质量发展新篇章。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)

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