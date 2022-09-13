本报记者 王俊岭

守护好老年人的养老“钱袋子”，关系到老年人的晚年幸福。9月7日，江苏省宿迁市宿城区河滨街道府苑小区志愿者在银行向老人讲解个人财产安全知识。

徐江海摄（人民视觉）

老年人的消费、储蓄等经济行为，越来越离不开智能手机和各种手机应用程序。图为山东省东营市广饶县广饶街道民安社区志愿者为老年人讲解如何使用手机应用程序、进行线上支付等。

刘云杰摄（人民视觉）

一定规模的储蓄能够为老年人安享幸福晚年生活提供重要经济保障。图为9月3日，几位老人在山西省运城市盐湖区社会福利服务中心下棋。

薛 俊摄（人民视觉）

安享幸福美满的晚年生活，是每位老年人的期盼，也是每个家庭的关切。

不久前，中国银保监会和中国人民银行联合发布了《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》（简称《通知》），明确自今年11月20日起启动特定养老储蓄试点。业内人士分析，此举有利于加快推进商业养老金融业务发展，进一步丰富养老金融产品供给，为人们守护好养老钱提供更多选择。

利率略高于5年定期

养老储蓄与老百姓熟悉的存款有啥区别？

据介绍，存款是一种最基本、最常见的理财方式。记者梳理发现，目前各大银行普通定期存款利率，1年期多在1.75%—2%之间、3年期和5年期多在2.75%—3.25%之间，不设5年期以上的定期存款。在存款额度上，定期存款通常要求50元以上，一般不设上限。相比之下，养老储蓄显然有所不同。

从试点范围看，《通知》要求，自2022年11月20日起，由工、农、中、建4家大型银行在合肥、广州、成都、西安和青岛市开展特定养老储蓄试点，试点期限暂定一年。试点阶段，单家试点银行特定养老储蓄业务总规模限制在100亿元人民币以内。

从产品特征看，特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型，产品期限分为5年、10年、15年和20年四档，产品利率略高于大型银行5年期定期存款的挂牌利率。储户在单家试点银行特定养老储蓄产品存款本金上限为50万元。

如何看待特定养老储蓄产品的优势？

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新告诉本报记者，个人养老需求的多元化，离不开金融产品供给的多元化。经过多年发展，中国已初步建立起包括基本养老保险（第一支柱）、企业和职业年金（第二支柱）、个人商业养老保险（第三支柱）的养老保险体系。此次特定养老储蓄试点，落脚点就在于丰富养老金融产品供给，为百姓养老钱的保值增值提供更多渠道。

“各类金融机构已开发了多种类的养老金融产品，如基金公司的养老目标基金、银行理财子公司的养老理财、保险公司的专属商业养老保险等。”董登新说，相比主要为3个月、6个月、1年、3年、5年等期限的银行定期存款，此次试点的养老储蓄产品期限相对较长。这不仅可以与现有存款产品形成互补，还可以让银行拥有更大的信贷配置和运作空间，实现较高的收益率。

从相近产品的表现看，居民对养老金融的需求十分可观。“8月18日，农银理财在北京、青岛、重庆等城市推出第一期养老理财产品。10天时间，销售规模就已经接近80亿元。可见，社会对这类产品是高度认可的。”中国农业银行副行长林立说，随着老龄化加速，加快发展养老保险第三支柱具有重要意义。

“性价比”是关注焦点

人们对养老储蓄是如何看待的？

有的看重收益水平。西安市民李海燕每个月退休金有3000元左右，另外还有2000多元房租收入。每个月攒下的钱，她都会买一些国债和低风险理财产品，以备养老之用。“目前银行长期理财产品相对比较少，我会买一些5年期定期存款，到期再续存。《通知》说养老储蓄的利率会略高于5年定期存款，而且西安是试点城市之一，这很吸引我。”李海燕说，自己退休近3年，会考虑买一些15年甚至20年的养老储蓄产品，“毕竟是储蓄嘛，买着安心。”

有的关注支取规则。“我平时都是零存整取存到银行，能存多少是多少，就图有个保障。”64岁的青岛市民袁怀东说，养老储蓄试点包括青岛，而且试点又是率先在几家国有大型商业银行开展，自己准备“尝尝鲜”。“我看了一下政策，感觉养老储蓄的产品期限还是有点长。目前来看，5年期的，我肯定会买，但10年、15年就有点拿不准了。我想，如果后续能有期限短一点的养老储蓄产品，或者急用钱时能享受一个较为灵活的支取规则，那就更好了。”袁怀东说。

有的希望与其他产品“混搭”。在北京从事金融工作的陈女士是一名“90后”，理财知识较为丰富。她告诉记者，自己前不久买了一些养老理财，也关注到了即将推出的养老储蓄。“养老储蓄还是一个新鲜事物。如果它能像定期存款那样有较强保本机制，同时利息还能再高一些，我就可以用它与其他养老理财产品进行搭配。”她说，从目前的信息看，养老储蓄将让自己有更多平衡风险、期限与收益的机会。

招联金融首席研究员董希淼认为，本次试点在5个城市开展，涵盖华东、华南、西南和西北地区，有助于监管部门通过试点了解和掌握不同区域储户对养老储蓄的需求。同时，在4家大型银行率先进行养老储蓄试点，也有利于用足用好这些银行的网点及规模优势，最大限度地便利居民办理业务。

“我国居民储蓄率较高，居民对养老钱保值增值较为关注。试点过程中，应进一步丰富养老储蓄产品种类，优化产品与期限结构，提升‘性价比’。比如，遇到储户急用钱的情况时，应探索提供部分提前支取、存单质押、存单转让等服务，以更好地满足广大储户多元化需求。未来，在试点基础上，可以适时增加试点产品规模和试点城市，将试点扩大到其他银行，为守护养老钱提供更多新选择。”董希淼说。

金融机构积极响应

眼下，各试点银行都在积极筹备养老储蓄业务。

记者在工商银行APP上发现，“老龄专属”功能模块正在搭建。中国工商银行副行长郑国雨表示，当前是养老金融发展的重要战略机遇期。作为试点银行之一，工商银行正积极主动落实《通知》各项要求，充分发挥专业化和综合化服务优势，加快推进养老储蓄项目研发、产品上线等工作，确保试点工作顺利开展。接下来，工商银行会在监管部门的指导下，积极开展养老金融服务创新，为丰富第三支柱养老金融产品供给、满足人民群众多样化养老需求积极贡献力量。

中国银行副行长陈怀宇说，该行正不断创新养老个人金融服务产品，面向“银发客户群”定制发行合规金融产品，进行适老化网点建设，开展养老产业金融产品和模式创新。“《通知》发布以来，中国银行积极筹备特定养老储蓄试点工作。一是按照监管要求，拟定试点方案准备报送监管机构；二是总分行成立工作推进小组，为试点工作提供充足的人力资源保障；三是推进系统改造，目前主体功能已完成技术投产，部分外围系统功能和调整将按计划陆续投产；四是开展制度和协议文本修订工作；五是推进业务正式开办前的培训等准备工作。”陈怀宇说。

一些非试点银行也十分关注养老储蓄，纷纷“热身”。

广发银行相关负责人告诉本报记者，比起青年群体，中老年人的风险偏好较保守，更注重财富的保值增值，持有储蓄类产品的占比较高。在实践中，很多老年人都十分关注产品的安全性和流动性，对产品的流动性及变现能力要求较高，以备疾病治疗等不时之需。此次《通知》启动特定养老储蓄试点，有利于弥补中国养老制度的短板，使中国养老金体系更加健全完善，从而为消除老龄化社会后顾之忧提供坚强的金融支撑。

“我们已根据养老储蓄试点机构拟发行的养老储蓄产品形态进行系统开发，争取早日取得养老储蓄业务试点资格。同时，作为中银协养老金委员会的成员，广发银行还将加紧部署准备养老保险第三支柱业务，在产品、系统开发、投资者教育方面预先准备，以更好地服务人们对养老金融的需求。”该负责人说。

(责编：罗知之、陈键)

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