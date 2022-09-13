金观平

原标题：期市开放助外资更好分享发展红利

我国资本市场制度型高水平对外开放正加快推进。9月2日起，合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）可参与我国4家期货交易所部分期货和期权合约交易。

去年10月份，证监会宣布，QFII和RQFII可参与金融衍生品交易品种，新增开放商品期货、商品期权、股指期权三类品种，参与股指期权的交易目的限于套期保值交易，自去年11月份施行。如今，QFII和RQFII可参与期货和衍生品交易品种具体落地。相关品种自上市以来总体运行平稳，功能发挥明显，也具备了开放基础。

党的十八大以来，期货市场蹄疾步稳，取得一系列成就。目前已上市期货期权数量达101个，涵盖农业、金属、能源、化工、金融等国民经济重要领域。我国已连续多年成为全球规模最大的商品期货市场，上半年商品期货成交量29.78亿手，占全球商品类成交量的69.07%，截至8月26日，境外投资者在股指期货市场的客户权益为317.55亿元，在原油期货、铁矿石期货、PTA期货、20号胶、棕榈油、国际铜、低硫燃料油期货市场的客户权益合计为212.97亿元。外资持续加码中国期市，反映了中国资产的全球吸引力与日俱增。

此次进一步扩大合格境外投资者投资范围，为境外资金参与我国期货和衍生品市场提供合法合规的通道和方式，是落实在岸市场制度改革、进一步扩大资本市场对外开放的重要举措。一方面，为境外投资者投资中国提供了更多避险产品和配置工具，吸引更多境外资金，为我国期市带来增量，拓展了市场深度和广度；另一方面，国内市场与国际市场更好联通，便利全球客户资源配置、风险管理，有利于扩大我国大宗商品定价权，加快人民币国际化进程，提高我国资本市场国际影响力。

接下来，要继续完善市场化法治化国际化营商投资环境，加强与境外机构投资者沟通，不断提高投资便利性，增强外资投资我国资本市场的信心；持续丰富产品供给，继续稳步推进市场、机构、产品全方位制度型开放，不断促进制度型双向开放纵深发展，推动资本市场高质量发展。在加快开放的同时，也要紧绷防范风险这根弦，进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力建设。

期市开放是我国金融业开放的缩影。我国经济深度融入全球经贸体系，扩大金融业开放势在必行。以高水平金融开放助力构建新发展格局，也是深化金融供给侧结构性改革、实现经济高质量发展的内在要求。同时，金融业开放有助于统筹利用两个市场、两种资源，优化资源配置，实现发展壮大；外资进入中国市场，也能更好分享中国经济发展和改革开放红利，实现互利共赢。金融业扩大开放，将为全球共同繁荣不断提供新的“中国机遇”和发展动力。

(责编：罗知之、陈键)

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