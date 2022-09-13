李华林

原标题：上市券商调整经营策略稳增长

上市券商2022年半年报已披露完毕，受地缘政治冲突、新冠肺炎疫情反复等影响，券商业绩普遍承压，券商经纪、自营投资、资管等业务收入出现下降。与此同时，半年报透露出一些积极信号，部分券商在二季度承压而上，经营业绩逐步改善，实现扭亏为盈，为行业带来暖意。展望下半年，券商表示将抓住宏观经济企稳回升机遇，立足财富管理市场巨大的发展空间，形成新特色，打造新引擎，力争实现新增长。

整体业绩仍承压

总的来看，上半年券商整体业绩承压。据记者梳理，上半年，共有10家上市券商营收超过百亿元，比去年有所减少。其中，中信证券、国泰君安、华泰证券位居前三位，分别营收348.85亿元、195.54亿元、161.66亿元。

营收增速方面，上半年，中国银河、中信建投、山西证券、国联证券、太平洋证券等11家券商实现营业收入同比正增长。其中，中国银河实现营业收入182.10亿元，同比增长达20.28%；中信建投、山西证券、国联证券和太平洋等的营业收入增长也均超过10%。净利润增速方面，上半年，东方财富、华安证券、国联证券、方正证券、华鑫股份、中国银河6家券商归母净利润同比增速为正。此外，有多家上市券商上半年出现亏损。例如，湘财股份上半年实现营业收入23.71亿元，同比下降1.55%，归属于上市公司股东的净利润亏损8260.07万元，同比止盈转亏。

券商业绩整体表现低迷，在此前中国证券业协会发布的证券公司2022年上半年度经营数据中已有所体现，数据显示，140家证券公司2022年上半年度实现营业收入2059.19亿元，净利润811.95亿元，分别同比下滑11.40%和10.06%。

为何券商整体业绩出现明显下滑？市场普遍归因于宏观经济下行压力加大，上半年A股市场震荡有所加剧所致。

“上半年，受宏观环境、新冠肺炎疫情等因素影响，国内证券市场行情波动加大，整体出现一定幅度的下跌，公司证券板块自营业务收入及子公司收入较上年同期出现了较大幅度的下滑；同时，公司实业板块整体依然亏损，共同导致归属于上市公司股东的净利润出现亏损。”湘财股份表示。

中原证券上半年归属于母公司股东净利润为-1.25亿元，同比由盈转亏，对此，中原证券总裁李昭欣在业绩说明会上表示，今年上半年，面对复杂多变的国内外宏观环境、资本市场的大幅波动、新冠肺炎疫情的反复冲击以及多重负面因素影响，公司亏损1.2亿多元。

从竞争格局来看，上半年，行业马太效应持续显现。中信证券龙头地位依然凸显，上半年实现营业收入348.85亿元，归母净利润为111.96亿元，是上半年唯一一家净利润超百亿元的券商。中信证券董事会秘书王俊锋表示，上半年，公司境内投资银行业务、固定收益、股衍等金融市场业务均保持增长，贡献稳定收益；此外，受市场下行影响，直投业务、境外收入有所下降，但均保持正收益，表现也优于同业。

对于强者恒强局面的强化，国泰君安研究所非银金融领域首席分析师刘欣琦分析，投资业务表现更佳是头部券商营收增速高于上市券商整体的主要原因。这些券商投资收益率降幅小于上市券商整体情况，以场外衍生品业务为代表的客需型业务有效降低了收益波动。

投资业务成关键

仔细分析各上市券商半年报，不难发现证券投资业务下滑幅度最为明显，成为不少券商业绩下滑甚至亏损的主要原因。“上半年，投资业务对调整后营业收入下降的贡献度最大，主要原因为投资收益率受到市场疲弱的影响有所下滑，上市券商子公司净利润下滑拖累整体投资业务净收入下降。”刘欣琦表示。例如，长江证券表示，上半年，权益投资市场普遍下跌，市场表现弱于上年同期，导致权益类投资业务收入大幅减少。东方证券表示，上半年公司营业收入、净利润都出现了较大程度下滑，主要原因在于受市场下跌影响，自营投资出现亏损，股票质押业务减值准备计提影响了公司利润等。

同时，由于在投资品种、投资策略、配置理念等方面存在差异，券商投资业绩出现分化。

中信证券总经理杨明辉表示，上半年，受市场波动影响，公司投资收益出现下滑，但降幅优于同业多数券商，主要得益于公司综合化的业务布局，多元化的资产配置策略，金融市场业务保持稳定。比如，固定收益抓住市场利率下行机会，充分发挥客户资源优势，提升产品设计及服务客户的综合能力，不断丰富盈利模式，各项创新业务稳步发展，债券投资业务获得了可观的收益。

国联证券表示，在公司证券投资业务中，权益投资业务始终坚持价值投资理念，聚焦具有低估值、良好成长性的行业和公司，收益率大幅跑赢沪深300指数。

此外，在经纪业务方面，部分券商表现不如意。“代销业务规模缩减致使经纪业务收入下滑。”刘欣琦表示，受市场调整影响，基金新发规模大幅下降，持续营销难度增大，券商代销金融产品收入大幅承压。同时，日均股基权交易量虽呈同比上升态势，但佣金率仍延续近年下滑趋势。

不过，也有部分中小券商经纪业务实现逆势突围。例如，上半年，华林证券经纪业务净收入为2.8亿元，同比上升10.24%；天风证券实现证券经纪业务营业收入7.42亿元，同比增长10.75%。“由于券商在细分业务如投行、投资和资管业务上的专业能力存在差异，上半年上市券商业绩表现分化。近期证券板块二级市场表现活跃，证券公司受益于稳增长政策刺激下市场回暖后的业绩改善，带来估值提升。”山西证券非银金融分析师刘丽表示。

下半年有望企稳

虽然上半年整体业绩承压，但受益于疫情防控形势好转、宏观经济持续稳定恢复等因素，二季度以来，市场明显回温，部分券商经营业绩逐步改善，各大券商抓住机遇，积极部署下半年展业计划。

中信证券表示，下半年，将继续立足财富管理市场巨大的发展空间，依托公司综合金融服务优势，以公募基金投资顾问业务快速发展为契机，以企业家办公室整体解决方案为旗舰品牌，以首批账户管理功能优化试点创新财富管理服务模式，实现财富管理服务生态的多层次、综合化升级，凸显财富管理专业价值，进一步推动客户及其资产规模稳定增长。

“下半年，公司将持续推进财富管理业务转型，以资产配置与增值、投顾服务、金融科技为抓手，构建高质量客群服务核心竞争力，打造申万宏源财富管理特色品牌。夯实基础客户资产，转型买方投顾模式，强化金融科技赋能，加强财富管理业务协同，打造均衡、可持续发展的财富管理业务模式。”申万宏源证券表示。

方正证券明确提出未来业务增长的三大动力。方正证券董事、执行委员会主任、董事会秘书何亚刚介绍，以财富管理为代表的第一动力，在保持传统优势的基础上激发新活力、开启新增长；以投资交易为代表的第二动力，持续做大、迭代升级，构筑新优势；以资产管理、投资银行为代表的第三动力，抓住发展机遇，形成特色，打造新引擎。

展望下半年，专家认为，随着稳经济一揽子政策措施落地生效，上市券商业绩有望跟随宏观经济发展节奏，呈现触底反弹、企稳回升态势。

“券商中报业绩发布，业绩利空出尽，预计下半年的主要增量在经纪和投行业务。”中信建投证券非银金融与前瞻研究首席分析师赵然表示，经纪业务方面，8月以来，市场成交活跃，泛财富管理行业景气度依然处于上行通道；投行业务方面，全面注册制渐行渐近，IPO和再融资常态化，发行节奏明显加快，新经济动能为投行业务提供景气度上行空间。

全面注册制改革的持续推进将给市场带来利好。开源证券非银金融行业首席分析师高超表示，以全面注册制为核心的一揽子政策利好券商各项业务。全面注册制的落地，直接利好投行业务，大投行产业链迎来长足发展，同时，全面注册制或将配套引入长期资金，未来有利于吸引居民财富向权益类金融资产迁移，利好财富管理线条。

“从券商业绩走势来看，5月份以来，风险评价下降、风险偏好回升、市场指数出现上修，下半年券商的各项业务将逐季改善。”刘欣琦表示，当前投资者机构化已成大势所趋，客户机构化趋势将催生更多客需型业务需求，机构业务竞争优势将更多体现在产品化能力方面。未来，产品化能力更强的券商，其盈利增长空间和确定性将更高。

(责编：罗知之、陈键)

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