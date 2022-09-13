吴秋余

北京冬奥会上展现精彩，在23个试点地区落地开花，提供稳定安全、通用普惠的支付体验……今年以来，数字人民币应用场景日益丰富、试点范围稳步扩大、服务触角不断延伸，在保民生、促消费、扩内需等方面发挥了积极作用。

当前，以数字经济为代表的科技创新成为催生发展动能的重要驱动力。经济社会要实现高质量发展，客观上需要更为安全、通用、普惠的新型零售支付基础设施作为公共产品，进一步满足人民群众多样化的支付需求，并以此提升基础金融服务水平与效率，为构建新发展格局提供有力支撑。作为由央行发行的数字形式的法定货币，数字人民币在保障高效便捷的支付体验的同时，更为稳定安全，适用范围更广。更好发挥数字人民币的各方面优势，有助于推动经济社会高质量发展，让企业和群众享受更多金融发展红利。

支付定制化、政策更精准，为数字化转型和智能化治理提供更为有效的支付支持。数字人民币兼具“账户、准账户和价值”的特征，可以加载智能合约，实现支付定制化，有利于精准促进消费、保障政策资金直达。基于技术创新，目前数字人民币红包逐步成为各试点地区精准促消费、扩内需的新手段。通过智能合约技术，政府部门可对数字人民币红包的使用时间、适用范围进行设定，提高促消费的精准性，有效提振消费需求。未来，数字人民币的这些优势还可在数字化治理方面发挥更大作用。比如，在财政补贴、科研经费等定向支付领域，通过智能合约能够限定支付用途，提升政府资金监管效率；在商业单用途预付卡等预付资金管理领域，通过智能合约可以有效防范资金挪用，实现透明监管。

结算更高效、使用更安心，打造更加安全便捷的惠企利民支付平台。数字人民币设计兼顾了实物人民币和电子支付工具的优势，既具有实物人民币的“支付即结算”、匿名性等特点，又具有电子支付工具成本低、便携性强、效率高、不易伪造等特点。对企业来说，以往对公转账须通过银行对公窗口或者网上银行，而数字人民币支付即结算，实时到账，不再受限于工作时间，降低了企业资金成本，提高了企业结算和资金周转效率，持续帮助企业供应链降本增效。对居民来说，数字人民币可控匿名的特点，能够为公众提供体验更好、更加安全的支付服务，并能在充分尊重隐私与保护个人信息基础上做好风险防范，防止被不法分子利用。

金融更普惠、服务更贴心，在数字经济时代进一步降低公众获得金融服务的门槛。数字人民币以广义账户体系为基础、支持银行账户松耦合，这意味着用户即使没有银行账户，同样可以利用手机号等唯一身份标识开通数字钱包，进行支付。比如，一些偏远地区的群众可直接通过数字钱包享受支付等金融服务。作为公共产品，数字人民币面向障碍人群和不熟悉电子产品的用户群体，推出功能优化适配的数字人民币APP和特色化硬件产品，也有利于弥合数字鸿沟，让公众更好享受公平普惠的现代金融服务。

金融是现代经济的核心，金融科技创新为经济社会发展注入强大动能。如今，数字人民币日益走进生活，让人们切实感受到便利和实惠。随着试点测试工作扎实稳妥推进，数字人民币必将为提高货币及支付体系运行效率、提升普惠金融发展水平提供更有效的支撑，助力我国数字经济发展不断迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)

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