郭博昊 贺觉渊

原标题：工业经济有望回暖 挖掘需求是稳增长抓手

工业稳则经济稳。随着近期诸多不利因素逐渐消退，“金九银十”传统需求旺季到来，稳增长政策加力提效，多位接受证券时报记者采访的专家表示，当前工业生产正积极恢复，三季度工业经济有望回暖，积极发挥稳大盘作用。挖掘需求将是接下来支撑工业经济恢复的主要抓手，要在工业稳增长上下更大功夫。

工业经济望回暖

三季度以来，面对疫情扰动、持续高温天气等不利因素影响，工业经济整体保持韧性。数据显示，8月制造业采购经理指数(PMI)为49.4%，比上月上升0.4个百分点；代表转型升级方向的高技术制造业、装备制造业PMI分别为50.6%和50.9%。

步入9月后，不仅疫情、高温等不利因素逐渐消退，近期生产端相关数据也呈现积极变化。Wind数据显示，在9月3日至9月9日当周全国主要钢厂螺纹钢产量较上一周回升，并已持续7周产量呈回升态势。库存方面，9月3日至9月9日当周螺纹钢(含上海全部仓库)环比减少10.23万吨，自8月以来每周去库速度持续放缓。

另外，根据华创证券研究所统计，在8月26日至9月1日当周，包括螺纹钢、江浙织机、汽车半钢胎、PVC(聚氯乙烯)、焦化、PTA(精对苯二甲酸)等多数行业开工率上行。

实际上，多个经济大省在近期明确下半年将“勇挑大梁”、“冲刺三季度”的同时，也纷纷部署巩固工业经济增长的发展任务。比如，广东省提出将确保工业经济运行在合理区间，进一步发挥好工业经济“压舱石”作用，更好支撑全省经济平稳增长；浙江省提出将聚焦工业大市大县分类指导，聚焦重点行业精准施策，推动工业持续回升；四川省要求工业要保增长，深入开展强链补链专项行动，畅通产业链供应链循环，做好原材料保供稳价，实施四川造“出川护航”行动。

“三季度工业企稳回升概率偏大。”财信研究院副院长伍超明在接受证券时报记者采访时表示，国常会推出的稳增长一揽子政策和稳增长接续政策发力显效，需求旺季到来、疫情及高温等不利因素缓解，均会对工业生产恢复形成助力。

需求不足待解决

虽然掣肘生产端的扰动有所减弱，但下半年工业经济面临的需求不足问题仍待解决。8月份全国PPI(工业生产者出厂价格指数)上涨2.3%，涨幅比上月回落1.9个百分点，钢材等行业需求偏弱是其涨幅回落的重要原因。

“需求收缩的隐忧仍存。”平安证券首席经济学家钟正生表示，地产对工业生产，尤其是采掘和原材料板块的拖累较强，当前基建实物工作量的托底力度尚不足以对冲地产需求下滑的影响。同时，欧美经济正趋下滑，外需可能在四季度或年末滞后回落。另外，当前工业企业产成品存货增速依然处于2012年以来的高位，库存的积压可能会继续挤占企业现金流，制约工业企业生产修复的力度空间。

为扩大有效需求，近期国务院常务会议部署了稳经济一揽子政策的接续政策措施，积极加码宏观调控政策。光大证券首席宏观经济学家高瑞东指出，后续扩投资、促消费、助企纾困政策的持续发力，有望推动企业生产继续恢复，再叠加成本压力的逐步缓解，将带动工业企业盈利向上修复。

乘联会秘书长崔东树在接受证券时报记者采访时表示，受益于国家和地方出台的一系列汽车消费促进政策和低基数的共同影响。预计今年“金九银十”期间，汽车销量会有20%的增长。“这将带动相关产业链、供应链企稳向好。”他说。

(责编：罗知之、陈键)

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