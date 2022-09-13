兴业银行党委书记、董事长 吕家进

原标题：奋力书写新赶考路上兴业答卷

在新的赶考路上，面对日趋复杂严峻的国内外形势变化，兴业银行深刻领会践行金融工作的政治性、人民性，始终将“国之大者”落实为“行之要务”，坚定不移走中国特色金融发展之路，以新作为新气象迎接党的二十大胜利召开。

以高质量党建引领保障高质量发展

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”。作为党领导下的国有金融企业，兴业银行成立34年来，“听党话、跟党走”的政治品格早已融入精神血脉，始终将坚持和加强党的全面领导作为根本遵循，把党的政治优势转化为发展胜势，以高质量党建引领保障高质量发展。

坚持把政治建设摆在首位。建立健全理论学习中心组制度，把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为“第一议题”，把“两个维护”融入日常、落到实处。结合自身实际，将贯彻落实党中央精神和决策部署体现到谋划战略、制定政策、推动发展的实践中，引领全行在不同时期、不同形势下找准战略转型方向、拓宽战略发展空间，沿着习近平总书记指引的正确方向前进。

坚持党的领导与公司治理有机融合。全面落实“党建进章程”，切实将党的领导融入公司治理各环节、全过程，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用，不断完善党委会和董事会、监事会、高级管理层“双向进入、交叉任职”的领导体制，进一步优化党委工作规则、细化“三重一大”集体研究事项，完善中国特色现代公司治理体系。严格落实党建工作责任制，推进党建经营双考核，加强与客户党建共建联建，实现党建与业务发展相融共进。

坚持党管干部、党管人才。持续优化顶层设计、健全干部选拔任用管理体系、完善激励约束机制，挂牌成立兴业银行党校（高级研修院），健全以党建为核心的“5+N”教育培训体系，启动实施科技人才、绿色人才两个万人计划，建立“鸿鹄”“鲲鹏”两个人才库，加快干部交流和年轻化进程，有效激活人才第一资源。

坚持全面从严治党从严治行。持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败斗争，推进党建与纪检改革，完善巡察工作机制，壮大监督执纪队伍，建立贯通纪检监察、审计、风险、合规等在内的大监督格局，持续加强清廉金融文化建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，大兴调查研究之风，驰而不息纠治“四风”，营造风清气正政治生态。

以新发展理念引领金融支持实体经济高质量发展

金融活，经济活；金融稳，经济稳。兴业银行持续提高服务实体经济创新协调绿色开放共享发展的能力和水平，以行动和实践“致广大而尽精微”。

抓牢发展第一要务。发挥好货币政策传导主渠道和服务实体主力军作用，靠前发力，优化金融供给结构，上半年贷款增量、增速位居股份行前列，战略性新兴产业、新型基建、制造业信贷增量占对公贷款增量超过60%。坚持稳中求进，正确处理好近期与远期、稳增长与高质量发展的关系，保持房地产融资平稳，因城施策促进房地产业健康发展，推动地方融资平台转型发展，支持地方政府加大基础设施投资力度；加快布局普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融五大新赛道，支持和培育经济增长新动能。

激发创新发展动力。完善金融支持科技创新金融服务体系，发挥“商行+投行”优势，构建全产品、全生命周期的综合金融服务体系，服务科创企业4.46万户；创新推出“技术流”授信评价体系，精准滴灌“专精特新”等科技创新企业，目前累计审批金额超1万亿元。加快自身数字化转型，获批成为第10家数字人民币运营机构，设立金融科技研究院，加强前沿技术、核心技术研发应用，努力掌握新科技、打造新模式、践行“新金融”。

推动经济社会协调发展。建立健全东西部协作机制，持续加大京津冀、长三角、粤港澳大湾区等国家重大区域战略支持力度，不断完善区域差异化金融政策支持体系，设立贵安数据中心推进“东数西算”，助力区域协调发展。优化城乡机构布局，加快构建数字兴业，消除城乡数字鸿沟，促进城乡一体化协调发展。

加速绿色低碳转型。坚持先立后破、系统谋划，统筹能源安全保障和绿色转型发展，稳步构建绿色资产负债表，大力支持产业绿色化、绿色产业化，创新探索林票贷、碳汇贷、光伏贷等生态产品价值实现机制，让更多绿水青山变成金山银山、戈壁荒滩变成金滩银滩，目前绿色融资余额达1.53万亿元。

构建开放服务生态。构建开放金融生态，拓展金融同业生态圈，优势互补、资源整合，增强客户综合服务能力；依托银银平台持续向中小银行输出科技和产品服务，合作中小银行超过2000家。构建开放数字生态，推出“兴业管家”“钱大掌柜”“银银平台”“兴业普惠”“兴业生活”五大线上品牌，将金融服务融入更多生产生活场景，连接千行百业、千家万户。

增强金融普惠共享。拥抱数字化发展潮流，持续建平台、拓场景、聚数据，破除信息不对称瓶颈，让金融服务从大企业延伸至普惠小微，从城市走向广阔农村，普惠小微、涉农贷款余额分别达3544亿元、5449亿元。坚守人民立场，不断丰富理财产品货架，紧密融入乡村振兴，通过“财富云”让更多优质普惠的理财产品“飞入寻常百姓家”，目前银行理财规模突破2万亿元，“财富云”代销理财余额超过2700亿元。

以先行先试为金融改革探路子

深化金融改革是金融工作的三项中心任务之一。作为中国金融改革的产物，兴业银行始终以“为金融改革探索路子”为己任。进入新发展阶段，兴业银行继续用足用好改革关键一招，破除制约服务国家战略、推进战略转型的体制机制性因素，释放发展潜能、塑强竞争优势。

坚持理念变革先行。理念是行动的先导。将解放思想作为总开关，组织开展大学习、大调研、大培训、大讨论，推动全行转变观念，破除思维定式、路径依赖，以思想的破冰，促进行动的突围，赢得发展的先机。在定位上，准确把握系统重要性银行新定位，树立更大格局、担当更大责任；在思维上，积极拥抱新时代新技术，从传统思维向数字思维转变；在业务经营上，聚焦国之所需、民之所盼，从经济社会发展痛点难点中寻找新机遇，不断开拓战略新空间。

深化体制机制改革。生产力决定生产关系，生产关系要适应生产力的发展。顺应科技创新、经济转型、绿色发展等新形势，今年以来启动实施涵盖科技、零售、企金等七方面的系统性改革，进一步强化科技的支撑和引领作用，激发科技创新活力，深化零售平台化数字化经营，持续提升大众、长尾客群服务能力，将绿色融入各部门、全客群，以福建为区域发展试验田，在重点突破中带动全局，为全行转型发展探索新路径、积累新经验。

加快组织敏捷进化。不断完善与数字时代相适应的组织模式，打造“强大总行、敏捷分行”组织体系，推动总行党委按照战略功能分工，将部门职能进行跨条线设置。深化公司零售一体化、业务科技一体化、前中后台一体化，聚焦新赛道，战略转型重点项目建立工作专班，打破“部门墙”“条线墙”“公司墙”，持续提升组织活力。

以底线思维筑牢金融安全屏障

防范化解金融风险，是金融工作的永恒主题。当前，世纪疫情、百年变局交织叠加，我国经济环境面临的复杂性、严峻性、不确定性上升。我们必须强化风险意识和底线思维，肩负起系统重要性银行的职责，统筹发展与安全，下好先手棋、打好主动仗，坚决守住不发生系统性风险的底线。

立足服务实体根本。坚持把服务实体经济作为防范化解风险的根本举措，优化客户结构、资产结构、业务结构，持续提升与经济社会发展需求、结构的匹配度，进一步将金融资源向先进制造、绿色发展、科技创新、普惠小微、乡村振兴等实体经济重点领域和薄弱环节倾斜，促进金融与经济良性循环，从源头上防范和化解好金融风险。

严守合规内控底线。始终坚持审慎稳健经营，牢固树立“人民至上”“合规底线”理念，积极落实资管新规，理财业务转型保持领先，保护好金融消费者权益，持续提升客户资金安全、数据安全、隐私安全保障能力，以“法治兴业”落地执行为主线，不断健全风险与合规内控管理长效机制。

盯住管紧重点风险。平衡好稳增长和防风险的关系，持续推进不良资产处置，加强房地产融资风险管控，优化房地产信贷结构，通过项目并购等方式化解问题房地产企业风险，配合地方政府做好隐性债务风险有序化解，发挥专业优势，积极向中小金融机构输出风控能力，助力维护区域金融稳定。

提升全面管控能力。统筹本外币、表内外、境内外等各类风险点，持续推进全面风险管理体系建设，筑牢业务、风险、内审部门构成的“三道防线”。加快智能风控平台建设，推进模型的迭代优化，提升对风险的前瞻识别能力和防控能力。在管好传统风险基础上，前瞻做好气候风险、数据安全、网络欺诈等新型风险应对，未雨绸缪走在市场曲线前面。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经