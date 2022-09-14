本报记者 李 婕

2022年是国企改革三年行动的收官之年，各中央企业和各地注重把工作重心由抓改革进度逐渐转向提质量、求实效，继续高位推动、高标准要求，推动三年行动取得了新的成果。

在当前决战决胜的关键阶段，改革还存在哪些短板弱项？国务院国有企业改革领导小组办公室近日召开专题推进会，明确了多项改革攻坚重点任务。

完善公司治理，清晰划分权责

完善公司治理机制、加强董事会建设，是国企改革三年行动的重点任务。

董事会应建尽建、外部董事占多数制度普遍推行……随着改革持续推进，国有企业公司治理面貌发生了根本性变化。

来自国务院国有企业改革领导小组办公室的数据显示，截至今年3月，1.29万户中央企业子企业、2.63万户地方国有企业及子企业已设立董事会。中央企业子企业、地方国有企业子企业实现外部董事占多数的比例分别达到99.6%、96.7%。

“公司治理的关键在于清晰划分权责，真正实现权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡。”国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明说。

国资委要求，在子企业董事会应建尽建、配齐建强、规范运作的基础上，集团公司对子企业要全面转向治理型管控。除作为出资人必须履行的股东职权或按监管要求、确有必要由集团公司审批的事项，其他应由子企业决策的权力要归位于子企业，为子企业董事会依法依规行权履职留足空间。

强化“三能”机制，激发企业活力

竞争上岗、公开选聘、末等调整、不胜任退出……通过改革，不少国有企业干部职工积极性明显增强，企业活力更充沛了。

此次会议信息显示，在中央企业及各地国有企业，劳动、人事、分配三项制度改革已经大范围破冰破局，未来要进一步推动“三能”（管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增增减）机制在各层级企业普遍化、常态化运行。

经理层成员任期制和契约化管理是三项制度改革的“牛鼻子”。“用好任期制和契约化考核结果，做到刚性兑现。”翁杰明说，要把2021年度考核结果兑现工作作为“试金石”，考核目标完成好的，要按契约奖励到位；考核结果不合格或未达到底线的，要按契约扣减全部绩效薪酬或坚决调整退出，不搞变通、不打折扣。

翁杰明还表示，除特殊情况外，三年行动以来尚未开展过管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出的各层级企业，原则上都要在今年年底前有所动作。

国资委同时强调，要将激励资源更大力度向科技创新骨干人才倾斜，充分发挥精准滴灌和杠杆撬动作用。

推进专业化整合，“一业一企、一企一业”

中国检验认证（集团）有限公司与中国通用技术（集团）控股有限责任公司启动所属检验检测企业的专业化整合，中企联合粮食储备有限公司、中国矿产资源集团有限公司等相继成立……近期，央企专业化整合又有新动作，持续推动国有经济布局结构优化调整。

本次会议明确，有力有序有效推进专业化整合相关工作，努力在培育世界一流企业和专精特新企业上迈出新步伐。

翁杰明表示，要在专业化整合的力度广度深度上狠下功夫。继续大力推动资源向主业企业、优势企业、“链长”企业集中，鼓励更多企业和地区形成“一业一企、一企一业”新格局，实现业务板块清晰、“小散弱”问题基本清零。要主动挖掘央企之间、央地之间跨企业、跨层级、跨区域的整合空间，在更广范围促进资源优化配置。

“在决战决胜国企改革三年行动的关键阶段，要精耕细作、全力攻坚，确保如期高质量完成三年行动各项任务。”翁杰明说。

(责编：袁勃、牛镛)

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