本报记者 张云河 郑 壹

清晨，灵渠水街，老街坊们坐在碧涵亭中畅叙……

“这水多清，看着就觉得心里舒坦！”在附近生活了20多年，覃月明亲眼见证灵渠之变。

“灵渠有南北二渠，南渠横穿县城，沿岸商铺林立、人烟密集，过去总有垃圾进渠，严重影响水质。”广西壮族自治区桂林市兴安县兴安镇灵渠社区居委会主任邓春红说。

灵渠美，县域才能兴。近年来，兴安县采取控源截污、清淤疏浚、景观再造、水源涵养与水土保持等措施，对包含8条支流在内的整个灵渠水系进行综合治理。治理河段总长46.4公里，清淤疏浚面积达8317.47平方米，工程量9771.2立方米，新建生态护岸50余公里。

“现在，灵渠水质达标率上了大台阶，河道过水能力更强，水体流动更快，自净能力更高，污染物淤积更少，水系生态更健康。”兴安县水利局副局长王鹏介绍。

灵渠水清，如何让这泓清水长流，带动全县生态向好？兴安县以灵渠整治为契机，加大城乡污水处理网络建设。全县建设了116套农村生活污水集中处理设施，设计生活污水日处理能力可达6043.5吨；县城内污水处理厂的改造提升也在稳步推进，乡镇污水处理厂建设进程加快。

兴安县三桂村村民黄家凤说：“现在通过专门的管网处置，整体环境明显好转，再也不用捂着鼻子走路了。”

垃圾处理成效也直接关系着县域生态环境的好坏。在位于兴安县城城郊的兴安海创环境科技有限责任公司，巨大的抓斗把垃圾“抓进”气化炉，垃圾快速气化燃烧。兴安县10个乡镇的垃圾都在这里集中处理，日处理量可达300吨。

在推进垃圾无害化处理的同时，兴安县还大力推行垃圾分类。

“废弃电池是有害垃圾，需要放到红色的垃圾桶里。”在莲塘村，志愿服务队的队员正在向村民普及垃圾分类常识。道路两旁，垃圾分类投放指南醒目地张贴在宣传栏中，黑、绿、红、蓝4个垃圾分类桶摆放整齐。

2020年5月，莲塘村妇联成立了志愿服务队，通过入户宣传等一系列举措，帮助村民们树立环保意识，保护生态环境，打造美好家园。现在，村民们不仅能够维护好自己房前屋后的环境卫生，还能对生活垃圾进行准确分类、收集、打包和投放。莲塘村更是成为兴安县首个实现村级垃圾分类的试点村。

如今，兴安县生态环境持续向好。今年前7个月，兴安县空气质量优良天数达到209天，优良率高达98.6%，全县主要河流水质均达到并优于地表水Ⅲ类标准。

“我们希望能够依托灵渠丰富的水系资源和深厚的水文化底蕴，建设‘文水共融、人水和谐、山水相依’的美丽兴安，实现‘一渠两岸百里画，三乡九肆六十屯’的美好愿景。”兴安县委书记贲黄文说。

目前，兴安县共建设了11条民居旅游示范带，全县直接从事旅游人数达3.62万人。今年上半年，全县共接待游客367.37万人次，实现旅游消费37.54亿元。

《 人民日报 》（ 2022年09月14日 06 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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