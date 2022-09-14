2021年重庆投入研发经费603.8亿元
同比增长14.6%
2022年09月14日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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本报重庆9月13日电 （记者王欣悦）日前，重庆市统计局与市科技局联合发布的《2021年重庆市科技投入统计公报》（以下简称《公报》）显示，2021年，重庆共投入研究与试验发展经费（以下简称研发经费）603.8亿元，比上年增加77亿元，同比增长14.6%。研发经费投入强度为2.16%，比上年提高0.05%。
从研发活动类型看，《公报》显示，2021年，全市基础研究经费为29.7亿元，同比增长27.9%；应用研究经费75亿元，同比增长12.3%；试验发展经费499.1亿元，同比增长14.3%。从研发活动主体看，各类企业经费支出478.9亿元，同比增长15%；政府属研究机构经费支出41.2亿元，同比下降5.6%；高等学校经费支出58.9亿元，同比增长21.2%。《公报》还显示，2021年，重庆共申请专利37548件，较上年增加1024件。
《 人民日报 》（ 2022年09月14日 06 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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