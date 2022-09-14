一列满载机械设备、电机配件、生活用品等货物的中欧班列从义乌附近的金华南站出发，将经满洲里口岸驶往俄罗斯。

胡肖飞摄（人民视觉）

义乌国际商贸城市场，当地群众现场编织中国结，并进行直播销售。

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一架国际货运班机正在装货，即将从义乌机场起飞，前往日本大阪。该航线每周5个班期。

龚献明摄（人民视觉）

海外客商在义乌国际商贸城采购饰品配件。在常态化疫情防控条件下，义乌连续开启海外客商包机，吸引了巴基斯坦、韩国、印度等国外商来义乌采购。

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金义保税区“代塔”京东仓里，工作人员忙着拣货。

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俯瞰义乌国际商贸城。

龚献明摄（人民视觉）

在浙江义乌国际商贸城一区的饰品摊位前，来自伊拉克的客商卡米来正用流利的普通话与商家沟通。他在义乌经营一家外贸公司，年出口约100个集装箱货物。

作为“世界小商品之都”，义乌商品出口到210多个国家和地区，市场外向度高达65%以上，外贸是义乌的一张“金名片”。

受新冠肺炎疫情影响，海外采购商来华不便、运价原材料等成本上涨，前来采购的客商减少，义乌如何应对挑战？

像卡米来一样，不少外国客商在摊位前认真拍视频和照片，不时询问价格、材质等信息，随后通过视频电话把产品详情发给客户确认。卡米来说，受疫情影响，客户不便来义乌，但通过视频可以看样品、下订单，进行“云交易”。

义乌外贸企业危中寻机，困中破局，积极探索推动转型升级，创新与品牌成为新的关键词。从代工、贴牌生产到自主品牌出海，越来越多企业加大创新投入，义乌外贸进出口保稳提质，为开拓发展空间育新机。

利用数字化改革成果，义乌大力发展“直播+跨境电商”贸易新业态，强化数字化连接线上线下能力，外贸企业正从传统批发出口模式转型跨境电商模式。由义乌商城集团打造的数字贸易综合服务平台——“义乌小商品城Chinagoods”自2020年10月上线以来，已入驻超6万家实体商铺，整合上下游200万家中小微企业，商品种类500多万种，今年上半年累计交易额超151.78亿元，同比增长138%。

在海外市场，一个个像微型“义乌市场”的海外仓纷纷建起。海外仓B2B（企业对企业）模式突破时空限制，将义乌市场前移至海外，解决疫情下境外采购商无法现场采购、线上展示体验感不够等难题，如今已在全球陆续布局166家。

今年1—8月，“义新欧”中欧班列义乌平台共开行1060列，发运87480标箱，同比增长16.5%。

陆上开行中欧班列，辐射50个国家和地区。海上推进义甬舟开放大通道建设，连通“海上丝绸之路”，推进与宁波舟山港关务、港务、船务一体化，实现“一次申报、一次查验、一次放行”，义乌打造起“公铁海空”立体物流体系，为外贸发展提供高速跑道。

今年上半年，义乌市外贸进出口总额首次突破2000亿元大关，创历史新高。增速表现超出预期，其中进出口和出口占全省份额为9.8%和12.2%，较去年同期分别提升1.1和0.8个百分点。外贸逆势上扬，彰显十足韧性。毫不放松抓好常态化疫情防控、持续探索各类贸易活动，义乌向世界传递出“市场稳、商机多”的贸易信心，成为我国外贸高质量发展的一个缩影。

（本报记者 窦瀚洋）

《 人民日报 》（ 2022年09月14日 08 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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