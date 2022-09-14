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升级夜间经济  打好“三张牌”（短评）

大  山
2022年09月14日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为观察城市发展程度的一面镜子，夜间经济已成为展现城市独特风貌的重要载体，更是城市推动文旅产业融合发展的新抓手。在消费升级浪潮带动下，高品质的夜间经济消费集聚区已不再局限于餐饮等单一种类消费，更拓展到艺术、文化、零售等领域。下一步，夜间经济提档升级，还需打好文化、服务、科技“三张牌”。

　　文化赋能，打造品牌。归根结底，夜间经济是伴随着城市经济发展、居民生活水平提升而产生的一种精神文化享受与消费需求相交融的新市场。壮大夜间经济，各地应当从城市独特的历史文化中汲取养分，探索传统文化的创新表达，开展喜剧、脱口秀、音乐、话剧等文化活动，实现从形式到内容的重塑，打造夜游文化品牌，展现一座城市独特的吸引力。

　　服务升级，创新业态。如今，夜间消费需求逐渐向餐饮、购物、娱乐、文化、康养等细分领域拓展延伸。满足个性化、多元化、品质化的消费需求，夜间经济相关产业需要突破单一业态限制，连接不同消费要素、场景和供给，打造全链路综合服务体，为消费者提供多元化、沉浸式的消费体验。

　　科技应用，强化互动。目前，各地积极探索现代光影科技的创新应用，利用声光电、虚拟现实、三维动画、环境特效等多种技术手段，打造涵盖互动多媒体产品研发、沉浸式体验产品打造、光影科技夜游产品制作等多元业务体系，营造以“即时互动”“沉浸体验”为特色的消费场景，将文化、艺术和高科技自然地融合在一起，为夜游项目的消费场景营造赋予更多想象空间。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月14日 19 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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