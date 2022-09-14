刘 垠

原标题：科研失信行为调查处理有了更具操作性的规范

时隔三年后，《科研诚信案件调查处理规则（试行）》迎来修订版。近日，科技部、中央宣传部等二十二部门印发《科研失信行为调查处理规则》（以下简称《规则》），进一步规范了调查程序，统一了处理尺度，科研失信行为的调查处理工作有了更具操作性的规范。

“此次修订注重与科学技术进步法等法律制度的衔接，而且聚焦问题导向，针对3年试行中反映比较集中的问题作出补充完善，并将调查处理实践中积累的成功经验及时上升为相关制度规定。”科技部科技监督与诚信建设司司长戴国庆表示，文件的整体框架、基本调查程序和处理尺度不变，保持了稳定性。

科技日报记者了解到，《规则》修订过程中，科技部先后向科研诚信建设联席会议成员单位和各地方科技行政部门等征集修订建议，召开19次座谈研讨会，深入听取调查人员和有关专家的意见建议。

“我们对各方反馈的百余条意见建议进行了认真研究吸纳。在此基础上形成的《规则》，凝聚了科研诚信建设联席会议各成员单位和科技界的共识。”戴国庆说，这为各部门各地方调查处理科研失信行为提供了统一尺度，形成了更为细化、更具操作性的调查处理规则。

强化惩戒 新增7种科研失信行为

近年来，科研失信行为表现出更强的隐蔽性和复杂性，针对新的表现形式，《规则》增加了买卖实验研究数据、无实质学术贡献署名、重复发表等7种科研失信行为，并对从事论文买卖、代写、代投第三方机构的查处作出规定，细化了违反科技伦理规范的行为，强调以弄虚作假方式获得科技伦理审查批准，或伪造、篡改科技伦理审查批准文件等均属于科研失信行为。

《规则》适应法律变化调整违规处理措施，将“记入科研诚信严重失信行为数据库”单列为处理措施。

《规则》还强调了对调查处理结果的应用，要求作出包含有“记入科研诚信严重失信行为数据库”处理措施的单位，应按程序通过科研诚信管理信息系统汇交科研诚信严重失信行为数据信息，由有关部门和地方依法依规对严重失信行为人实施惩戒。

教育引导 鼓励科研人员主动纠错

值得关注的是，《规则》还进一步细化了调查处理职责分工。比如，对被调查人没有所在单位的，规定由其所在地的科技行政部门或哲学社会科学科研诚信建设责任单位负责组织调查处理。对涉及合作论文的，规定由第一通讯作者的第一署名单位牵头调查处理；没有通讯作者的，由第一作者第一署名单位牵头调查处理；署名单位与所在单位不一致的，由所在单位牵头调查处理……

“我们对学术不端行为始终保持‘零容忍’高压态势。在严肃查处严重违背科研诚信要求行为的同时，鼓励科研人员主动纠错。”科技部科技监督与诚信建设司副司长冯楚建坦言，《规则》也体现了宽严相济的特点，对论文作者在被举报前主动撤稿且未造成较大负面影响的，可从轻或免予处理，“体现了处理不是目的，重在教育引导的初衷”。

制度+教育 营造风清气正的科研环境

“以习近平同志为核心的党中央高度重视科研诚信和科研作风学风建设工作，习近平总书记多次作出重要指示批示，中央专门出台文件进行了系统部署。”戴国庆说，为此，科技部会同相关部门健全工作机制，完善制度规范，开展宣传教育，引导科研人员坚守学术道德，践行学术规范，让学术道德和科学精神内化于心、外化于形。

戴国庆所说的工作机制，是2007年科技部牵头发起成立的科研诚信建设联席会议机制，如今成员单位已达22家。通过召开联席会议、制定年度工作要点等方式，研究科研诚信建设的重大政策措施，协调解决科研诚信建设中的重大问题，组织开展联合调查等。

近年来，我国不断加强科研诚信和作风学风方面的制度建设，推进科研诚信立法，细化完善制度规范，出台“破四唯立新标”政策措施。科技部还会同有关部门大力弘扬科学家精神，加强优良作风学风的宣传教育，引导科研人员坚守科研道德底线。

“对学术造假等严重违背科研诚信要求的行为，科技部的态度一贯是鲜明的、坚决的，发现一起，查处一起，不迁就、不包庇、不纵容。”冯楚建介绍，科技部会同教育部、卫生健康委、自然科学基金委等联席会议成员单位建立了常态化通报机制，由调查单位、主管部门、联席会议通报科研失信行为调查处理结果，目前已在科技部网站通报21批，涉及1422名责任人。

不仅如此，科技部还建设开通了覆盖全国的科研诚信管理信息系统，实现了科研严重失信行为信息的在线汇交、在线审核和信息共享；组织力量开发建设了全球期刊论文数据动态获取、高风险期刊动态监测、造假问题智能检测等多功能的监测工具系统，开展学术不端问题主动监测。

（科技日报北京9月13日电）

(责编：赵竹青、陈键)

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