原标题：新一代信息技术与水利工作深度融合

在9月13日中宣部举行的“中国这十年”系列主题发布会上，水利部部长李国英表示，党的十八大以来，水利部认真落实数字中国战略，加强新一代信息技术与水利业务深度融合，在构建天空地一体化水利监测感知网和全国水利一张图两个方面进展明显。

李国英介绍，过去十年，水利部加快构建国家水资源监控体系和国家地下水监测站网，建设了全国水利信息点43万个，全国5186条有防洪任务的中小河流实现了水文监测全覆盖，11万座国家报汛站雨量水情监测信息收集传输时间由过去的小时级缩短到分钟级，实现水利重要信息的及时掌握。

与此同时，水利部在全国建立水利一张图，汇集了55类1600万个水利对象，而且实现动态管理和在线更新，支撑防汛抗旱、水资源管理等专项业务高效开展。“全国范围内规模化以上的江河湖泊、水利设施、水利管理单位实现了空间化管理，为防汛抗旱以及水利突发事件的应急处置提供精准化支撑，同时，也为全国最严格水资源管理制度的实施、河湖长制的实施提供精细化服务。”李国英说。

十年来，我国水旱灾害防御能力实现整体性跃升，流域防洪工程体系不断完善，预报预警预演预案措施不断强化。水利部科学精细调度水利工程，成功战胜大江大河大湖严重洪涝灾害，近十年我国洪涝灾害年均损失占GDP的比例由上一个十年的0.57%降至0.31%。

十年来，我国水土流失持续呈现面积强度“双下降”、水蚀风蚀“双减少”趋势。水利部坚持预防保护控“增量”，依法监督指导50万个生产建设项目落实水土流失防治措施，人为可能造成的水土流失“增量”得到有效防控。因地制宜建设国家水土保持重点工程，共治理水土流失面积58万平方公里。

十年来，水利部锚定全面解决农村饮水安全问题这一打赢脱贫攻坚战的重要指标，全面解决了1710万建档立卡贫困人口饮水安全问题，共解决2.8亿农村群众饮水安全问题，农村自来水普及率达到84%，困扰亿万农民祖祖辈辈的吃水难问题历史性地得到解决。

李国英表示，面向未来，水利部将按照需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力的要求，以数字化、网络化、智能化为主线，以算据、算法、算力建设为支撑，以数字化场景、智能化模拟、精准化决策为路径，大力建设数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程，全面构建智慧水利体系，为全面提升国家水安全保障能力提供强有力的技术支撑。（记者何亮）

(责编：赵竹青、陈键)

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