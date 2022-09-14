SAP发布三大举措 助力“新型中国企业”把握转型趋势
近日，2022年思爱普中国峰会隆重召开。这一顶级年度客户盛会，时隔三年回归线下，数百位嘉宾现场出席，上万名观众线上参与。大会践行低碳理念，打造绿色和无纸的会场。SAP执行董事会成员、客户成功业务负责人罗旭凯 (Scott Russell) 做了视频讲话，表达了对中国企业创新发展的由衷赞叹，以及对中国市场的高度重视。
峰会上群星荟萃。盘锦市副市长米金套出席活动，并分享了绿色低碳与地方经济平衡发展的洞见。众多客户作为“新型中国企业”的代表，讲述了业务转型故事。包括:恒安集团总裁许清流先生、普洛斯全球首席信息官和全球执委会成员宋淼女士、万华化学集团高级副总裁陈毅峰先生。中国人民大学商学院宋华教授、清华大学社会科学学院彭凯平院长，也作为学界代表，出席并发言。分析机构IDC、智库机构信通院云大所对“新型中国企业”的特点，给出了权威的佐证。
SAP全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏博士表示：“非常高兴能与大家共聚一堂，与这么多客户和专家进行对话，让我们真切感受到了‘新型中国企业’的风貌。今年是SAP成立50周年，植根中国30载。我们始终脚踏实地，沉下心做数字化，陪伴了中国企业的转型发展。三十而立，全新出发。我们将继续秉承‘在中国，为中国’的初心 ，做云时代‘新型中国企业’赋能者，并持续为中国经济高质量发展做出贡献。”
数字化转型加速、“双循环”下的产业链协同、以及“双碳”目标，是新发展格局下的重要趋势，并驱动着“新型中国企业”向着全数据、全链接、全绿色的方向发展。SAP发布三大重磅举措，赋能广大客户成为云时代“新型中国企业”。
要应对外部环境的瞬息万变，企业必须加快云转型的步伐，成为全数据的智慧企业。只有真正在云上进行管理和创新，才能业务贯通，实现快速决策。RISE with SAP(乘云而上)是数字化转型加速包，提供一站式上云服务。其易起步、高适用、快回报的特点，深受企业青睐，目前已有约300家客户采纳。
SAP宣布启动“云转型加速行动”，助力客户加速云转型，覆盖SAP在中国市场的“九朵云”。除免费开放数字化转型方法论(含150门中文数字化课程)等资源外，SAP还将投入300名原厂专家的1万小时，帮客户规划转型路线图。并持续赋能生态系统合作伙伴，计划将认证顾问数量从2千名提高到1万名。
“双循环”新发展格局正深入推动产业转型升级。企业需要打破传统的链状协同，转而构建多层级、全链接的网络结构，实现跨行业与跨区域的联动。在“以链织网”的进化中，链主、专精特新、跨境出海这三类企业最为活跃，对全链接的需求也最为迫切。
SAP提供三大路径，以全面推动“以链织网”进程:第一，企业内部协同 —— 打通内部端到端流程，提升“人财物、供产销”一体化管理;第二，企业上下游协同 —— 整合SAP云解决方案，加强数字化供应链管理;第三，产业生态协同 —— 借助SAP全球最大商业网络，连接500万家企业，构建跨境产业链网络。
SAP提供六大可持续发展解决方案，分别为碳排放管理、碳足迹管理、ESG报告披露、绿色溯源和循环回收、城市双碳综合管理、碳资产与碳金融管理。其中，SAP和盘锦市开展联合创新，在峰会上正式发布了 “盘锦指数”。这是一套城市可持续发展综合指数，可以让绿色发展目标变得透明可衡量，兼顾减碳和发展。
可持续发展是一项宏伟和长期的事业，SAP积极携手伙伴，搭建平台，赋能客户的绿色发展。SAP“可持续发展联盟” 成立3个月以来，成员单位已增加到16家。该联盟致力于在四个领域开展工作:解决方案与实践、与客户联合共创、咨询与方法、政策与人才。
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