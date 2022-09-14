原标题：2022中国民企500强报告发布 碧桂园位列前十

近日，中华全国工商业联合会发布2022中国民营企业500强报告，碧桂园控股有限公司位居榜单第7位，并以617.70亿元纳税额位列中国民企纳税榜前三。

据悉，这是全国工商联连续组织开展的第24次上规模民营企业调研，共有8602家年营业收入5亿元以上的企业参加。

调研显示， 2021年中国民企500强整体规模稳步提升，产业结构调整优化，纳税总额小幅上涨。制造业民营企业500强整体规模和利润保持较快增长，对纳税和就业的贡献进一步加大。

纳税方面，民营企业500强2021年的纳税总额达1.37万亿元，占全国税收总额的7.91%，其中共有3家民企纳税额超过500亿元，分别是：万科企业股份有限公司（754.01亿元）、华为投资控股有限公司（672.00亿元）、碧桂园控股有限公司（617.70亿元）。

就业方面，民营企业500强就业总数达1094.15万人，占全国就业人员的1.47%。

2018年以来，碧桂园连续4年纳税额超600亿元，在创造就业方面，碧桂园仅2021年便以直接和间接方式创造了就业岗位超200万个。

本次民企500强报告分析指出，2021年我国500强民企中营业收入超3000亿元的共有19家，碧桂园即为其中之一。民营企业发展尽管面临多重压力，但仍保持恢复发展。

根据企业年报，2021年，碧桂园实现权益合同销售金额5580亿元，营收5230.6亿元，累计实现权益物业销售现金回笼约5022亿元，权益回款率达90%，展现出了民营企业的稳健实力。

(责编：董童、李源)

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