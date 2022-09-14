涂永红

原标题：人民币短期波动不改长期稳定

从基本面看，中国经济始终保持增长动力和平稳增速，人民币汇率有较强的稳定性和韧性。尽管短期人民币对美元存在贬值压力，但不改中长期稳定趋势。

近期，在美元升值的一致性预期下，国际短期资本大规模流向美元，人民币对美元贬值受到关注。究其原因，主要在于美联储加息推动美元指数上升。不过，人民币汇率依旧保持较强的稳定性和韧性——8月份至9月份，主要货币对美元均出现较大幅度贬值，和其他非美元主要货币相比，人民币贬值幅度是相对较小的，而且人民币汇率指数还出现小幅上升。

从基本面看，中国经济始终保持增长动力和平稳增速，人民币具有升值基础。眼下，欧美等国的高通胀导致全球金融环境收紧，各国央行采取的激进加息措施也一定程度抑制了投资和消费，根据IMF预测，全球经济将进一步放缓。与之相比，中国的发展周期、经济结构、宏观政策与西方发达国家不同，经济增长的韧性较为充足，人民币币值稳定有坚实基础。

看通胀管理。当前，欧美等国的通胀处于40多年的高点，虽然能源、粮食等大宗商品价格上涨，但实际上是西方国家过去数年实行量化宽松政策的结果。面对百年变局和疫情起伏，我国推动经济高质量发展，实行稳健灵活的货币政策，不搞大水漫灌，将通胀控制在预期水平。

看贸易趋势。经常项目收支是公认的中长期汇率决定因素，通常拥有贸易顺差的国家货币预期升值，反之则预期贬值。今年以来，我国出口保持两位数以上增长，单是7月份贸易顺差就超过1000亿美元，一方面在国外高通胀环境下我国商品有价格优势，另一方面我国在产业链供应链中具有不可替代性。这样的贸易趋势下半年较难改变，较大的贸易顺差改变外汇市场供求关系，有利于坚定市场信心，为人民币币值稳定提供市场支撑。

看外汇储备。目前，我国拥有超过3.1万亿美元的外汇储备，以及有管理的浮动汇率制度，市场相信我国有能力应对外汇投机冲击，并在必要时维护人民币汇率稳定。

短期人民币汇率波动主要取决于资本项目交易，尤其是短期资本流动，受到政策、政治事件、市场心理的影响，会出现汇率超调现象，导致短期汇率高于或低于中长期汇率。今年下半年，市场预期美联储有可能将再次加息以控制通胀，由于中美利差缩小，逐利性强的短期资本将流向美元。从利率变化角度看，短期人民币对美元确实存在贬值压力，但不改中长期稳定趋势。

随着人民币汇率机制不断完善，市场对汇率双向波动、弹性加大的特征更加适应，对人民币在均衡汇率基础上保持基本稳定的政策含义也更加了解。我国一方面坚持市场在汇率形成中起决定性作用，减少对外汇市场干预，另一方面采用多种政策手段和工具，积极引导市场预期，避免汇率过度波动，影响实体经济运行。比如，近日央行下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，释放更多外汇流动性，增加外汇供给，有利于更好满足市场主体的外汇需求，也有利于人民币汇率的稳定，在一定程度上缓解贬值预期。

目前，国际经济出现衰退趋势，大宗商品价格波动明显，地缘政治动荡，贸易和投资风险上升，资本的避险动机增强，流动方向更容易受到政策、信息和信心的影响，人民币汇率双向波动、震荡幅度有所扩大将是短期内的一种常态。对此，企业在进出口时，需要正确判断基本面和汇率中短期影响因素，加强汇率风险管理。尤其是要树立风险中性理念，根据外汇收支具体情况提前购买人民币远期、期权等衍生产品，锁定汇率风险。

（作者系中国人民大学长江经济带研究院院长、国际货币研究所副所长）

(责编：罗知之、陈键)

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