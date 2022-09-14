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留抵退税惠企利民保就业

何代欣
2022年09月14日08:53 | 来源：经济日报
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原标题：留抵退税惠企利民保就业

当前，大规模实施增值税留抵退税政策，已成为积极财政政策的主要抓手。此举既增强了财政政策的影响力，又促进了政府与市场的有效互动，对稳定市场预期、提振市场信心、助企纾困等具有重要意义。

今年以来，面对我国经济发展的多重压力，党中央、国务院部署实施新的组合式税费支持政策，对稳定市场预期、提振市场信心、助力企业纾困发展具有重要意义。其中，增值税留抵退税成为重头戏。数据显示，从4月1日大规模增值税留抵退税政策实施至8月15日，已有超过2万亿元退税款退到纳税人账上，再加上一季度继续实施此前的留抵退税老政策，累计有2.14万亿元退税款退到纳税人账户。这一规模接近今年上半年税收总收入的25%。

留抵退税是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。2019年以来，我国逐步建立了增值税增量留抵退税制度。今年开始，我国对留抵税额实行大规模退税，把纳税人今后才可继续抵扣的进项税额予以提前返还。

为什么要大规模实施增值税留抵退税政策？大致有三个原因。一是直接面向广大市场主体的税费支持政策要有明确的着力点。在新发展格局下，创新宏观调控方式的内涵不断优化。宏观政策制定和实施的根本目标是让市场主体更有获得感。组合式税费支持政策力图从多角度为广大市场主体提供帮助，增值税留抵退税政策正是在此背景下，成为当前积极财政政策的主要抓手。

二是增值税留抵退税增强了财政政策的影响力。作为覆盖商品和服务的主要税种，增值税影响社会经济生活的方方面面。完善增值税税制、实施留抵退税政策，对国民经济供需两端都有十分积极的减负作用。尤其是对于税费负担能力较弱的中小微企业，以及留抵税额较大的制造业企业而言，这项政策有助于提升企业发展信心，激发市场主体活力。更进一步看，此举还能够促进消费投资，支持实体经济高质量发展，推动产业转型升级和结构优化。

三是迅速增大的增值税留抵退税规模促进了政府与市场的有效互动。市场主体的现金流十分宝贵，增值税留抵退税迅速回流，对于缓解企业资金约束、增强企业应对风险能力等能产生直接作用。从数量规模看，今年的组合式税费支持政策中约有三分之二来自增值税留抵退税。客观上讲，超过两万亿元的留抵退税对今年稳增长、保就业意义重大。

加快实施的增值税留抵退税是新的税费支持政策起点。以此为契机，仍有必要关注未来的政策动向和管理优化。应不断放大增值税留抵退税政策红利。今年留抵退税规模扩大与退税范围扩大密不可分，未来应坚持这一改革方向，继续做好相关工作。同时，实施留抵退税涉及税务、财政等多部门，增进沟通协作、巩固并优化现有工作机制，仍需要各方共同努力。

应进一步了解和回应市场主体对优化增值税税制的需求与期盼。实施增值税留抵退税起到惠企利民的积极效果。目前，各方对留抵退税的内容、操作方式和政策目标等有了基本了解，并对增值税未来改革抱有期盼。这是需要不断研究探索的内容。

应继续加强增值税留抵退税政策与财政可持续性的有效衔接。当前，经济面临下行压力，增值税留抵退税政策兜底经济社会运行的任务在增大，而继续扩大留抵退税规模的空间在缩小。应充分认识到，确保财政可持续是保持政策力度、继续推进增值税留抵退税政策的基础。

（作者系中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任）

(责编：罗知之、陈键)
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