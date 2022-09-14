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越是艰险越向前——长征七号改遥五运载火箭成功发射侧记

2022年09月14日15:08 | 来源：中国网
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惊涛骇浪从容渡，越是艰险越向前。

9月13日晚，中国文昌航天发射场。探照灯下，长征七号改遥五运载火箭蓄势待发、剑指苍穹，乳白色箭体上，鲜红的五星红旗和“中国航天”四个蓝色大字格外醒目。

今夜，注定有一束光明驱散疫情的阴霾，照亮漫漫长夜。

8月初，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷海南，疫情聚集爆发、来势凶猛，加之文昌发射场产品密集进场，拓展建设和在建项目进出场区人员较多，疫情防控形势十分严峻，为航天发射任务实施带来了巨大的风险挑战。

敢于战胜一切艰难险阻，勇于攀登航天科技高峰。在发射场，航天工作者们越是艰险越向前，打响了“向疫战、向天行”的战斗，全力以赴确保航天发射和疫情防控“两个万无一失”“两个全面胜利”。

“各号注意，15分钟准备！”发射场内响起01指挥员符一行的倒计时口令。

“这次任务发射的中星1E卫星与空间站梦天实验舱、天舟五号货运飞船同时在场测试，时间紧张、责任重大。”01指挥员符一行介绍。

任务过程中，他们把疫情防控工作与航天发射任务一体筹划、一体组织、一体实施。该发射场所在的西昌卫星发射中心党委坚持“一个体系推进、三个重中之重”布局指导，针对此次任务状态变化大、流程调整大，且与空间站任务并行实施的特点，开展全方位质量安全分析，严格落实风险分级管理要求，按照任务流程逐个阶段、逐个项目、逐个步骤分析识别风险，加大精细管理，搞好流程机制优化、方案预案制定、设备设施维护、特燃特气筹措等工作，确保任务全程安全稳定。

“各号注意，5分钟准备！”不断响起的口令，犹如隆隆的战鼓声，为即将到来的火箭腾飞加油助威。

从13日白天开始，燃料加注手们便熟练而小心地为火箭添加“动力”——温度极低的液氢、液氧、煤油。这次发射，是长征七号改运载火箭首次实施液氧煤油并行加注，文昌航天人积极开展测试发射流程优化探索，为高密度航天发射任务缩减测发周期，提升工作效率。

发射进入倒计时，此时此刻，各岗位工作人员分秒必争、完全进入临战状态，测发大厅内，人们正密切注视着电脑显示屏上的各项状态；测控点号中，“牧星人”正等待点火口令，时刻准备捕获目标；场坪四周不远处，消防车、安全保障组随时待命，塔架上工作人员已经全部撤离。

“……5、4、3、2、1，点火!”被誉为“金手指”的发控台操作手周湘果断按下点火按钮。

21时18分，火箭拔地而起，烈焰照亮海天之间，长征七号改遥五运载火箭宛如一条巨龙，托举着中星1E卫星，咆哮着一飞冲天。

“发现目标”“跟踪正常”……指挥控制中心大厅内传来来自各个测控站点的报告声。显示屏上，火箭飞行的实时动画尽收眼底。

“星箭分离！”“太阳能帆板展开！”

伴随着大厅调度口令响起，卫星顺利进入预定轨道，人群中响起一阵热烈掌声。

“我宣布，此次任务获得圆满成功！”激动人心的时刻终于到来，当“大红屏”亮起的那一刻，整个大厅顿时掌声雷鸣、经久不息，许多人情不自禁地欢呼起来。一个个日夜的辛苦努力与热切期待，终于迎来了成功与奇迹。

“艰苦创业，勇挑重担。”西昌卫星发射中心领导表示，“疫情发生以来，我们叫响‘向疫战、向天行’口号，团结带领中心航天人奋勇夺取疫情发生后航天发射任务的胜利，用成功报效祖国，用成功为祖国加油，极大鼓舞了民心士气。后续任务中，我们将精心准备、精心组织、精心实施，确保发射任务圆满成功，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。”

（作者：黄国畅 屠海超 胡煦劼 魏来）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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