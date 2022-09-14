新华社北京9月14日电（记者黄垚、刘诗平）水利部副部长刘伟平14日表示，截至8月底，全国新开工水利项目1.9万个，较7月底增加3412个，在建水利工程投资规模超过1.8万亿元，重大水利工程开工31项。

刘伟平在水利部当天举行的水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上说，8月份，环北部湾广东水资源配置工程、广西龙云灌区工程顺利开工建设。截至8月底，共落实水利建设投资9776亿元，较去年同期增加3296亿元，同比增长50.9%。

据介绍，建设进度方面，一批重大水利工程实现重要节点目标。安徽引江济淮主体工程完成近9成，年内有望试通水、试通航；珠江三角洲水资源配置工程隧洞开挖完成97.5%，年内有望全线贯通。同时，一批事关防洪安全、供水安全和粮食安全的项目加快推进。完成中小河流治理6800多公里，建成农村供水工程8173处，改造大中型灌区505处。

刘伟平表示，当前正值水利建设的黄金季节，水利部将在继续抓好长江流域抗旱和防御秋汛工作的同时，毫不松懈地抓好水利基础设施建设。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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