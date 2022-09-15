“2022年乡村振兴论坛·广西”举办
2022年09月15日08:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁9月14日电 （记者祝佳祺）14日，“2022年乡村振兴论坛·广西”在南宁市举办。来自国家和各地农业农村部门相关负责人、“三农”领域专家以及龙头企业代表齐聚一堂，通过线上线下相结合的方式探索新时代乡村振兴发展路径，交流乡村振兴领域经验，为全面推进乡村振兴凝智聚能。
本次论坛由人民网、中共广西壮族自治区委员会农村工作（乡村振兴）领导小组办公室、广西壮族自治区农业农村厅、广西壮族自治区乡村振兴局、广西壮族自治区商务厅、南宁市人民政府联合主办。
论坛为期两天，主题为“壮美乡村 共创未来”，设置开幕式、主旨报告、案例发布、签约仪式、圆桌对话、实地调研等环节。
论坛现场还发布了“壮美广西·乡村振兴”年度特色案例，横州市校椅镇六凤村、南宁市良庆区那马镇坛良村等40个乡村入选。接下来，人民网融媒体报道团队将选择典型案例跟进报道，生动展现广西全面推进乡村振兴的新举措、新亮点、新成绩。
《 人民日报 》（ 2022年09月15日 06 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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