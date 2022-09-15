人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“2022年乡村振兴论坛·广西”举办

2022年09月15日08:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报南宁9月14日电  （记者祝佳祺）14日，“2022年乡村振兴论坛·广西”在南宁市举办。来自国家和各地农业农村部门相关负责人、“三农”领域专家以及龙头企业代表齐聚一堂，通过线上线下相结合的方式探索新时代乡村振兴发展路径，交流乡村振兴领域经验，为全面推进乡村振兴凝智聚能。

　　本次论坛由人民网、中共广西壮族自治区委员会农村工作（乡村振兴）领导小组办公室、广西壮族自治区农业农村厅、广西壮族自治区乡村振兴局、广西壮族自治区商务厅、南宁市人民政府联合主办。

　　论坛为期两天，主题为“壮美乡村  共创未来”，设置开幕式、主旨报告、案例发布、签约仪式、圆桌对话、实地调研等环节。

　　论坛现场还发布了“壮美广西·乡村振兴”年度特色案例，横州市校椅镇六凤村、南宁市良庆区那马镇坛良村等40个乡村入选。接下来，人民网融媒体报道团队将选择典型案例跟进报道，生动展现广西全面推进乡村振兴的新举措、新亮点、新成绩。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月15日 06 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
助力深水边际油气藏开发 我国首套自主研发深水水下生产系统投用
　　人民网北京9月14日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，随着位于我国海南莺歌海的东方1-1气田东南区乐东块开发项目投入生产，我国自主研发的首套深水水下生产系统正式投入使用，标志着我国深水油气开发关键技术装备研制取得新进展，可以使很多原本不具备经济效益的深水边际油气藏得到有效开发。 据了解，深水水下生产系统是开发海洋油气资源的重要技术装备，由水下井口、水下采油树、水下控制系统、水下多功能管汇等多种复杂水下结构物组成，在低温高压的深海环境中搭建起能够有序传输传送海底油气物流、液压和电气控制信号、水下生产设施状态信息的“多向通道”。…
业内：以标准化推动钢铁业高质量发展 助力实现碳达峰碳中和目标
　　人民网北京9月14日电 （记者杜燕飞）日前，在冶金工业规划研究院主办的“2022 (第四届)中国钢铁高质量发展标准化论坛暨2022民营经济标准创新周北京专场”上，与会嘉宾认为，标准在实现“双碳”目标中具有重要作用，要加快钢铁产品质量分级标准和认证体系的建设，推进质量分级在不同产品应用领域的应用、扩展，以标准化助推钢铁行业高质量发展。 “实现中国制造高质量发展的关键是‘补短板’。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部