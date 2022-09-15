本报南京9月14日电 （记者王汉超）“我们创业园从街道拿到了10套人才公寓，并免除3年租金，这不仅为园区内初创型企业解了燃眉之急，也解决了青年创业人才生活上的后顾之忧。”江苏苏州高新区的苏州创业园相关负责人说。

据了解，苏州创业园是国内首批国家级国际企业孵化器之一，先后累计引进培育科技企业2300多家，其中6家已成功上市。园区发展吸引来众多青年创业人才，但辖区内高房租等让很多创业人才望而却步。

创业园所在的狮山横塘街道纪工委了解这一情况后，决定创新实施风险备案制度，由创业园作为申报主体，街道科技人才办对人才认定、免租时长、免租公寓数量等条款进行梳理汇总并形成方案，在分析相关廉洁风险后进行风险备案并上报。很快，街道为创业园提供首批免租期人才公寓作为改革创新风险报备事项获得上级纪检监察机关审核通过。当地纪检监察机关还实时对后续工作开展“嵌入式”监督。

“通过提前防范、跟进监督，为敢于创新发展的一线干部兜底撑腰，进一步释放了创新创业的活力。”苏州高新区纪工委相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年09月15日 06 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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