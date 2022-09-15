本报记者 王永战

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近年来，四川成都推进“科创通”平台建设，为科技型中小企业提供金融支持，降低企业融资成本。通过科创贷、科创投、科创贴等形式多样的服务，“科创通”平台有效缓解科技型中小企业的融资难题，助力企业的创新创业活力不断释放。

核酸检测需求大，检测人员却不够，设备亟须更新……今年6月，成都新基因格生物科技有限公司遇到资金难题，总经理亓宇十分着急。

捉襟见肘之际，亓宇想起了四川成都“科创通”平台的科创贷服务。自6月14日线上申报人才贷，6月27日，无需抵押物的400万元贷款资金便打到了公司账上。“真是解了公司的燃眉之急。”亓宇感叹。

近年来，成都打造“科创通”服务平台，为科技型中小企业提供精准科技金融和创新创业支持，推出科创贷、科创投、科创贴等多元服务，打通科创链条上的人才、企业、高校、科研机构、资本等力量，不断激发企业创新创业活力。

开发科创贷，降低贷款准入门槛

在“科创通”平台运营单位成都市生产力促进中心，一块块展板详细介绍了“科创通”平台的运作模式。打开电脑，进入网页，注册、填写信息、提交，5分钟不到，一个企业账号便成功注册。

“企业在我们这里填报信息并完成注册，企业的画像信息得以生成，随后便可以申报支持项目。”生产力中心主任张弛说，“科创企业，最重要的资产便是人才和技术。由于不少科创型企业以轻资产为主，获取抵押贷款的周期长，难度也较大。”

过去，财政科技经费投入多以“拨”为主，很难撬动更多社会资金向科创企业聚集。如何更好利用财政资金，缓解科创企业融资难？

对此，“科创通”平台与多家银行、担保机构等合作，为企业提供科创贷服务。贷款准入门槛更低，银行为生产力促进中心推荐的科创企业降低准入门槛、提高授信等级；贷款成本更低，“科创通”平台为企业提供贷款利息补助、担保费补助等支持；贷款审批更快，银行贷款手续审批时间缩短近一半……

为支持科研成果转化和企业研发投入，“科创通”平台创新推出人才贷、成果贷、研发贷等模式，提供从50万元到1000万元不等的科创贷系列产品。获得低息信用贷款，新基因格靠的便是人才贷模式。“公司有国家‘万人计划’入选者1名，省市两级‘千百人计划’专家3名。”亓宇介绍，生产力促进中心与银行合作，有相关科技人才的企业就能获得人才贷。

发放信用贷款，如何抵消银行不敢贷的顾虑？2014年，成都市生产力促进中心在市科技局支持下，设立了债权融资风险补偿资金池。“我们与金融机构、区市县合作，设立了4.68亿元的债权融资风险补偿资金池，形成了‘多方协同、风险共担’的债权融资新模式，让银行敢为中小科技企业贷款融资。”张弛说，截至7月底，科创贷累计放款6995笔，累计放款金额196.24亿元。

创新科创投，解决企业“首投”难题

四川科道芯国智能技术股份有限公司是一家主营NFC（近场通信）芯片研发的企业，近年来发展势头很好。作为中小企业，争取融资支持，对企业发展壮大非常关键。

2020年4月，受新冠肺炎疫情影响，科道芯国订单量下降，资金流转不畅，许多业务难以开展。“公司急需资金维持运营，渡过难关。”公司常务副总裁朱超凡说。

早前就了解过“科创通”平台的科创投服务，抱着试一试的态度，朱超凡联系了生产力促进中心。很快，通过平台，公司与天使投资基金技转智石合作，获得一笔1000万元的资金。

“我们提交了企业的财务报表和产品信息，经过评估，基金认为企业很有投资价值。”朱超凡说，资金很快便拨付到位。有了这笔资金，企业很快恢复正常运营。得益于关键时刻的资金支持，企业产品的市场也越来越广。

不少成长型科创企业，发展关键阶段需要资金支持。如何满足这一需求？

“科创通”平台以政府提供引导资金并适当让利，联合社会资本组建天使投资基金和知识产权运营基金子基金，建立起一个面向中早期科创企业的基金体系。“也就是财政资金与社会资本合作，发挥国有资金的放大作用，解决科技型中小企业‘首投’问题。”张弛介绍，在政府财政引导资金的激励下，不少社会资本加入形成投资基金，满足了企业发展的需要。

“企业在争取投资时，只需要与基金管理方谈判，由对方决定如何投、投多少。”朱超凡说，在投资模式上，采取市场化方式，基金运营主体自主选择有投资价值、急需资金支持的科创企业。

作为合力投资副总裁，彭洲直接参与了成都合力一期基金的投资。2015年，生产力促进中心与合力资本合作，中心出资1500万元，撬动社会资金，成立了总计5060万元的一期基金。“选择合作，既看中了政府的让利政策，也因为‘科创通’汇聚了一大批有发展前景的科技型企业。”彭洲说。

截至7月底，科创投已组建基金23只，基金总规模47.32亿元，投资科技项目201个，投资总额达到25.29亿元。

实施科创贴，降低企业经营成本

最近，还有一件事让亓宇感到非常开心——除了获得信用贷款，企业在申请一些项目时，还获得了政府的财政科技经费支持。

“前阵子，我们在‘科创通’平台上申请检验检测服务、高新技术企业认定申报代理服务时，发现可以通过科创券购买服务。”亓宇说，企业在平台上向科技中介服务机构购买服务时，可以用科创券抵扣一定的服务费用，“当时这笔检验检测服务，科创券给了我们20%的补贴，大大降低了运营成本！”

登录“科创通”平台，点击“我要补贴”，进入服务页面，检验检测认证服务、发明专利申请代理服务等各类可使用科创券的服务类型一目了然。

“相关科技服务机构也能获得来自政府的补贴。”张弛介绍，科创贴对企业和中介服务机构实行双向补贴，降低了企业的运营成本。截至目前，平台上已有411家科技服务机构提供各类服务，企业累计兑换6269.94万元，机构获得补贴1631.60万元。

上线8年，“科创通”平台为何能打通科创链条上的人才、企业、高校、科研机构、资本等力量，让科技型中小企业得到科技金融支持？

“平台以市场化手段配置资源，这样才有长久生命力。”张弛介绍，无论是科创投，还是科创贴、科创贷等，均放大了财政资金的效益，让相关科创企业和创业项目得到精准孵化支持。如今，“科创通”平台已吸引5078家科技型中小企业加入，汇集双创企业团队超4万家，促进成果转化和校企地合作等项目2778项，推动20多家企业在科创板、创业板等上市。

“下一步，我们平台还要汇集更多科创团队，实现企业精准画像，为企业提供科技金融和创新创业等方面全方位支持。”张弛说。

《 人民日报 》（ 2022年09月15日 14 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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