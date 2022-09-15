截至二季度末
金融业机构总资产同比增长9.7%
2022年09月15日08:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月14日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，据初步统计，2022年二季度末，我国金融业机构总资产为407.42万亿元，同比增长9.7%，其中，银行业机构总资产为367.68万亿元，同比增长9.4%；证券业机构总资产为13.1万亿元，同比增长16.3%；保险业机构总资产为26.64万亿元，同比增长11%。
同期，金融业机构负债为371.04万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业机构负债为337.3万亿元，同比增长9.5%；证券业机构负债为10.02万亿元，同比增长17.6%；保险业机构负债为23.73万亿元，同比增长12.2%。
《 人民日报 》（ 2022年09月15日 14 版）
(责编：牛镛、白宇)
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