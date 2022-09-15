本报天津9月14日电 （记者武少民）为切实减轻新冠疫情对个体工商户生产经营的影响，天津近日出台《天津市进一步支持个体工商户纾困发展若干措施》（以下简称《若干措施》），推出30项普适性支持纾困发展的具体举措，惠及全市近88万个体工商户，有利于进一步坚定个体工商户的发展信心，降低经营成本，实现健康发展。

《若干措施》重在帮助个体工商户解决租金、税费、社保、融资等方面难题，提供更直接有效的政策帮扶，主要包括5方面内容：加强政策扶持，降低个体工商户经营成本；加大信贷支持，解决个体工商户融资难题；维护市场秩序，保护个体工商户合法权益；完善服务体系，提高个体工商户社会保障；优化营商环境，支持个体工商户创业就业。

《 人民日报 》（ 2022年09月15日 14 版）

(责编：牛镛、白宇)

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