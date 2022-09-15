中国历史性解决农村贫困居民住房安全问题
2022年09月15日08:52 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：（中国这十年）中国历史性解决农村贫困居民住房安全问题
中国住房和城乡建设部副部长姜万荣14日表示，中国历史性解决了农村贫困居民的住房安全问题，乡村面貌发生巨大转变。
在当天召开的中共中央宣传部“中国这十年”系列主题新闻发布会上，住房和城乡建设部官员对近十年中国乡村建设情况进行介绍。
姜万荣表示，这十年，是中国乡村建设力度空前、乡村面貌发生巨变的十年，中国大力实施农村危房改造，推进乡村建设行动，整治农村人居环境，努力建设美丽宜居乡村。全国2341.6万户建档立卡贫困户实现住房安全有保障，历史性解决了农村贫困民众的住房安全问题。
在推动乡村建设的过程中，中国也加大了美丽乡村建设，着力改善农村居住环境，促进传统村落、农耕文明的保护。
姜万荣表示，十年来，累计建设5万个以上具有地方特色的美丽乡村，全国90%以上的自然村生活垃圾得到收运处理，比2012年提高了60个百分点。6819个具有重要保护价值的村落列入中国传统村落名录，保护文物古迹、历史建筑、传统民居、寺庙祠堂等传统建筑52万栋，形成了世界上规模最大、内容和价值最丰富的农耕文明遗产保护群。
中国住房和城乡建设部办公厅主任李晓龙表示，下一步，住房和城乡建设部将继续实施农房质量安全提升工程，提高农房设计建造水平，完善农房功能和配套设施，不断改善农民住房条件和生活条件，指导各地进一步健全农村生活垃圾收运处置体系，持续改善农村人居环境，加大传统村落保护利用力度，推进美丽乡村建设不断取得新成效。(记者 陈溯)
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家税务总局：制造业中小微企业缓缴税费政策再延长4个月
- 人民网北京9月15日电 （记者车柯蒙）为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持制造业中小微企业发展，继续助企纾困解难，9月14日，税务总局联合财政部制发了《关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（2022年第17号，以下简称《公告》），明确自2022年9月1日起，按照《国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（2022年第2号）已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。 记者了解到，缓缴税费相当于国家为企业提供了一笔“无息贷款”。…
- 助力深水边际油气藏开发 我国首套自主研发深水水下生产系统投用
- 人民网北京9月14日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，随着位于我国海南莺歌海的东方1-1气田东南区乐东块开发项目投入生产，我国自主研发的首套深水水下生产系统正式投入使用，标志着我国深水油气开发关键技术装备研制取得新进展，可以使很多原本不具备经济效益的深水边际油气藏得到有效开发。 据了解，深水水下生产系统是开发海洋油气资源的重要技术装备，由水下井口、水下采油树、水下控制系统、水下多功能管汇等多种复杂水下结构物组成，在低温高压的深海环境中搭建起能够有序传输传送海底油气物流、液压和电气控制信号、水下生产设施状态信息的“多向通道”。…
相关新闻
- 评论
- 关注