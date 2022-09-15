原标题：（中国这十年）中国历史性解决农村贫困居民住房安全问题

中国住房和城乡建设部副部长姜万荣14日表示，中国历史性解决了农村贫困居民的住房安全问题，乡村面貌发生巨大转变。

在当天召开的中共中央宣传部“中国这十年”系列主题新闻发布会上，住房和城乡建设部官员对近十年中国乡村建设情况进行介绍。

姜万荣表示，这十年，是中国乡村建设力度空前、乡村面貌发生巨变的十年，中国大力实施农村危房改造，推进乡村建设行动，整治农村人居环境，努力建设美丽宜居乡村。全国2341.6万户建档立卡贫困户实现住房安全有保障，历史性解决了农村贫困民众的住房安全问题。

在推动乡村建设的过程中，中国也加大了美丽乡村建设，着力改善农村居住环境，促进传统村落、农耕文明的保护。

姜万荣表示，十年来，累计建设5万个以上具有地方特色的美丽乡村，全国90%以上的自然村生活垃圾得到收运处理，比2012年提高了60个百分点。6819个具有重要保护价值的村落列入中国传统村落名录，保护文物古迹、历史建筑、传统民居、寺庙祠堂等传统建筑52万栋，形成了世界上规模最大、内容和价值最丰富的农耕文明遗产保护群。

中国住房和城乡建设部办公厅主任李晓龙表示，下一步，住房和城乡建设部将继续实施农房质量安全提升工程，提高农房设计建造水平，完善农房功能和配套设施，不断改善农民住房条件和生活条件，指导各地进一步健全农村生活垃圾收运处置体系，持续改善农村人居环境，加大传统村落保护利用力度，推进美丽乡村建设不断取得新成效。(记者 陈溯)

(责编：赵竹青、陈键)

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