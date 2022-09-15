2021年以来，广西壮族自治区农业农村部门紧紧围绕自治区党委、政府提出的“起步提速，开局争先”的奋斗目标，坚持“政策为大、项目为王、环境为本、创新为要”的发展理念，奋力推动乡村产业高质量发展，努力闯出一条绿色高质量发展路径。

2022年上半年，全区第一产业增加值1115.4亿元，同比增长6%。全区夏粮总产量27.6万吨，同比增长3.7%。蔬菜（含食用菌）产量2089.41万吨，同比增长7.2%；园林水果产量969.85万吨，同比增长16.1%。牛羊禽肉产量240.67万吨，同比增长3.6%；禽蛋产量13.61万吨，同比增长17.5%；牛奶产量6.65万吨，同比增长7.9%。

目前，广西多个特色产业全国领先。糖料蔗、蚕桑、秋冬菜、罗汉果、茉莉花（茶）、金桔、沙田柚、芒果、柿子、百香果、火龙果等产量，以及广西水牛、奶水牛存栏量、近江牡蛎养殖规模等均位居全国第一。粮食、蔗糖、水果、蔬菜、渔业、优质家畜6个产业产值均已突破千亿元。同时，广西的特色产业阵营不断壮大。广西六堡茶、贵港富硒农产品、浦北陈皮、马山蓝莓、三江稻鱼、大化七百弄鸡等一批新兴产业逐渐成为广西乡村产业振兴的强劲引擎。

“十四五”时期，广西将全力构建“10+3+N”现代特色农业产业体系，即做强粮油、糖蔗、蔬菜、水果、蚕桑、茶叶、中药材、畜牧业、渔业、生态林十大特色产业集群，做优现代种业、设施农业、数字农业三大农业支撑产业，做精N个“优中优”“特中特”“小而精”的亮点特色产业，全面实现乡村产业提档升级。

加强组织领导，完善产业总体设计

广西成立实施乡村振兴战略指挥部产业发展专责小组（含20个自治区成员单位），集聚全区资源要素，全方位打造乡村产业。同时，相继出台一批专项政策，从强龙头、补链条、聚集群、提品质、创品牌、拓市场等方面，为广西乡村产业高质量发展提供全面支持。

筹措专项资金，扩增产业投资规模

广西优先支持联农带农富农产业发展。今年，筹措中央和自治区农业生产发展资金79.93亿元，重点用于农业优势特色产业发展、新型农业经营主体扶持等；筹措自治区乡村振兴补助资金70亿元，用于支持乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年攻坚行动的项目实施。同时，专门出台“桂惠贷”政策，每年统筹全区各级财政资金40亿元，按2个或3个百分点贴息，引导金融机构每年在全区投放约2000亿元贷款，加大对新型农业经营主体的支持力度。

强化园区建设，构建产业发展平台

广西大力构建产业发展各类平台，部分园区数量或规模在全国领先。截至目前，广西已创建18个中国特色农产品优势区，数量居全国第一；6个国家级优势特色产业集群，数量居全国前列；7个国家级现代农业产业园和6个农业现代化示范区；47个国家级农业产业强镇；124个全国“一村一品”示范村镇；1个国家级田园综合体。同时，广西深入实施现代特色农业示范区高质量建设五年行动，自治区级现代特色农业示范区建设数量已达502个，实现了全区县域全覆盖、农林牧渔业全覆盖、产业链条全覆盖。

塑造高端品牌，提升产业影响力

广西实施品牌强农战略，致力于打造中国高品质农产品品牌新标杆。目前已评选广西农业品牌目录共4批411个，其中，农产品区域公用品牌76个、农产品企业品牌129个、农产品品牌206个，品牌总价值超3200亿元。

未来，广西将进一步发挥实施乡村振兴战略指挥部产业发展专责小组统筹协调机制，持续做强做优乡村产业。以全区特色优势农产品主产区为重点，壮大农产品产地初加工，做强农产品精深加工，不断健全完善农产品流通体系，加快构建县级物流仓储配送中心、乡镇物流仓储配送中转站和村级物流配送服务网点。深入跟踪服务好重大产业项目，进一步发挥已创建的产业集群、产业强镇、现代农业产业园、现代特色农业示范区等三产融合园区的辐射带动作用。大力推动乡村特色产业提质增效，培育壮大富硒食品、黑色食品、特色中药材等大健康食品产业。优化提升农业产业品牌，开展广西农业品牌集体商标注册，制定出台农业品牌标识管理办法，争取让更多的广西特色农产品走出国门，抢占RCEP市场。

数据来源：广西壮族自治区农业农村厅

《 人民日报 》（ 2022年09月15日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)

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