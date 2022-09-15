李勇坚

原标题：抓住家电消费升级新机遇

一段时间以来，随着居民收入水平的持续提高，我国家电保有量持续增加，已超过21亿台。在家电行业出现趋势性转换的情况下，结构升级成为新的增长点，更新换代需求成为主导，高端产品推广与普及是增长关键。如何引领家电消费新潮流，更好满足消费多元化和对生活品质的追求，带来更优质的使用体验，成为一道必答题。

从家电产品的需求来看，消费者更加注重高端、新型、智能、绿色的家电产品，更青睐高品质消费，这要求企业在产品的设计、功能与品质上下功夫。以彩电为例，大尺寸、高刷新率、具有游戏功能等特征的相关产品更受追捧。京东家电统计数据显示，2021年游戏电视成交额同比增长450%，120Hz的高刷新率电视销售呈现爆发式增长。同时，绿色化也日益成为消费者的新宠。比如，2022年上半年，一级能效的空调零售量占市场份额已达76%。

从家电购买的渠道来看，线上渠道渐成主流。2021年，线上渠道零售额占整体家电市场的52.9%，连续两年占比超过50%。消费者更偏爱功能集成、便利、智能的家电产品，不再单纯追求产品最基本的使用价值，而是期待所使用的产品有质量、有信誉，有更丰富的文化内涵。比如，水槽式和集成式洗碗机、集健康吸拖多功能于一体的洗地机、可以减轻家务负担的扫地机器人等产品的热销，表明其不但能够提升消费者的生活品质，还可以为消费者的生活提供极大的便利。

从市场空间来看，由于一些大城市家电普及率很高，总体市场增长有限，因此主要的增量空间来源于家电普及率较低的三线及以下的城市、县镇与农村地区。数据显示，2021年，占人口70%的下沉市场家电零售规模达2775亿元，同比增长8.9%，增幅远高于整体市场，是家电市场中最具潜力的区域。除此之外，农村地区上一轮家电下乡所购置的家电，大都已进入更新期，这也会对家电市场起到拉动作用。可以发现，从下沉市场置换以及新增需求来看，高性能、高品质、时尚感、智能化等特征成为市场关注的亮点。

有鉴于此，家电企业应从多方面发力，稳妥施策。

一要持续推动产品创新。从近几年家电市场发展来看，具有便利性、功能复合、智能化程度高、绿色环保等特征的创新型产品，如智能化家庭清洁类产品、便利化集成化厨电产品等增长率较高。不断推出更符合老百姓使用需求的创新产品，成为题中应有之义。二要主动满足不同偏好的消费者的需求。比如，对于不同年龄、不同收入水平、不同地域、拥有不同住房面积的人群，对家电需求有着较大差异，这就要求家电企业精研消费者需求，投入更多资源进行科技研发，不断突破技术难题，推出更多优质产品。三要关注新市场需求。例如，对于老年人市场，要开发出更为适用的产品；对于农村市场，除了产品开发之外，还要在销售、配送、维修、回收网点等方面加大投入。只有通过持续创新，才能以更大力度释放家电消费潜力，推动家电市场持续健康增长。

（作者系中国社会科学院大学教授、博士生导师）

(责编：罗知之、陈键)

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