本报记者 张 帆 杨文明

在喜迎党的二十大热烈氛围中，惠及云南省1100多万人口的重大水利工程——滇中引水工程建设正酣。

9月9日，云南省楚雄彝族自治州禄丰市，滇中引水工程观音山倒虹吸项目跨东河断裂带施工现场紧张忙碌，河岸边，近百根降水井昼夜不息排水；10多米深的原河道里，挖掘机小心翼翼掘进……

“河床底下含水量高，容易出现流砂坍塌，开挖不能太快。”站在基坑边，中国中铁滇中引水工程观音山倒虹吸工程项目部总工程师郝俊峰说。

滇中引水工程是国务院确定的重大水利工程之一。工程建成后可从水量相对充沛的金沙江干流引水至滇中地区，惠及1112万人口。观音山倒虹吸工程作为滇中引水工程的标志性工程，沿途两次跨越深谷，下穿汤郎—易门断裂带及武易高速等，施工难度大、安全风险高。

今年以来，以往工作量最大的钢管制作安装，通过自动化技术的创新应用，工作效率不断提升，这让郝俊峰有更多时间投入到倒虹吸下穿断裂带及高速公路等工程上。

踏进钢管制作车间大门，上千平方米的车间内，12道工序依次展开，工人却不超过20个人。“以前是工人用机器干，现在是工人看着机器干。我们不仅实现了机械化，还全力推进数字化、自动化。”郝俊峰说，一节钢管4吨多重，绝大多数程序都是一个人作业。

为提高钢管强度，每节钢管主管道外侧都需要焊接一圈加劲环，最初靠人工，不仅效率低，最优秀的焊工一次合格率也只有90%左右，成了整个钢管制作流程的卡点。郝俊峰一边收集问题、查阅资料、请教专家，一边跟技术员、班组工人加班开展工艺试验，历时1个月，终于实现了加劲环角焊缝焊接自动化。

郝俊峰介绍，不光是加劲环，除锈防腐、管道吊装、伸缩节焊装，在观音山倒虹吸工程中都实现了自动化。

目前，滇中引水一期工程稳步推进，滇中引水项目二期配套工程已于8月26日启动。近10年来，云南水利投资连创历史新高，累计完成水利投资5200亿元，特别是2021年以来每年均保持35%以上的同比增速。今年前7个月，云南水利投资完成额排名全国第二位。

“喜迎党的二十大，大家干劲更足。”中国中铁云南省滇中引水项目总指挥部副指挥长刘万林表示，中国中铁将调集专业施工队伍，科学配置生产要素，全面卡控现场每一道工序，确保安全、质量和进度，提速攻坚创佳绩。

《 人民日报 》（ 2022年09月15日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经