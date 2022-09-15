本报石家庄9月14日电 （记者张志锋）“过去，一下雨我们就不愿意出门，不然就得沾一鞋泥。现在，即便是雨天，外面的道路也很干净。”河北隆尧县东河村村民董明玲说。

近年来，隆尧县委、县政府把美丽乡村建设作为“三农”工作的重点任务，启动实施乡村建设五年行动，制定了《隆尧县乡村振兴示范区创建方案》。隆尧县按照“乡村为主、协调联动、以线带面、彻底整治”的原则，因地制宜，深入开展人居环境整治行动。经过治理，乡村的生活环境和村容村貌得到明显改善。

“以前，东恒农贸市场的路边私自停车、摆摊等问题突出，村党支部带头整改、合理安排商户入驻市场正规摊位，这些问题得到了彻底解决。如今，道路畅通、卫生达标，乡亲们纷纷点赞。”东河村党支部书记董群华说。

在开展村容村貌建设的同时，东河村还弘扬孝行文化，树立文明新风。“东河村推行的孝行文化很有特色，起到了带头示范作用，值得推广。”隆尧县委书记王文玉说。“接下来我们还将继续推进生活环境提升和村容村貌整治，努力提升村民的获得感、幸福感、安全感。”董群华说。

《 人民日报 》（ 2022年09月15日 06 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经