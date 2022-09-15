阚力

原标题：“黄河安澜”网络主题宣传活动在古都洛阳启动

图为活动现场。 阚力 摄

中新网洛阳9月14日电 (阚力)“黄河安澜”网络主题宣传活动14日在千年古都河南洛阳启动，来自河南、陕西、山西、山东、内蒙古等沿黄省区代表参加了启动仪式，未来三天时间内，中央及地方网络媒体将深入黄河小浪底水利枢纽、中原农谷、郑州黄河文化公园、中原鲲鹏生态创新中心等地开展采访报道活动。

本次活动由中央网信办网络传播局指导，河南省委宣传部、黄河流域九省区网信办等主办，中共洛阳市委、洛阳市人民政府等单位承办。

在当日启动仪式上，河南省委常委、洛阳市委书记江凌为采访团代表授旗。启动仪式同时在河南省三门峡设立了分会场。

图为启动仪式现场。 阚力 摄

启动仪式现场，河南省委网信办主任郭岩松宣读了中央网信办网络传播局副局长、一级巡视员张勇的致辞。张勇在致辞中表示，“黄河安澜”网络主题宣传活动是中央网信办2022年网上重大主题宣传区域协同的重点策划，希望广大网络媒体，用好网络新技术、新手段、新应用，把握网络传播规律，发挥网络传播优势，讲好黄河文化故事，挖掘黄河文化时代价值，展示黄河文化魅力，共同书写黄河流域生态保护和高质量发展壮美诗篇。

近年来，河南省紧紧抓住黄河流域生态保护和高质量发展的历史机遇，牢牢把握“重在保护，要在治理”的重大要求，把确保黄河安澜作为头等大事，把改善生态环境作为关键任务，把水资源作为最大刚性约束，把绿色低碳转型作为主攻方向，持续落细落实黄河流域生态保护和高质量发展各项任务，努力在融入重大国家战略中体现新担当、展现新作为。

河南省委宣传部常务副部长曾德亚在讲话中寄语网络媒体，用黄河沿岸人民获得感、幸福感背后的生动故事，凝聚团结奋进出彩力量。要进一步网聚情感认同，以黄河文化为纽带，展示黄河文化魅力；要进一步网聚情感认同，进一步汇聚创新动能，用灵动的笔尖、闪光的镜头，创作更多“带露珠”“沾泥土”“冒热气”的网络作品，向广大网民特别是青年网民讲述黄河保护发展的动人故事。(完)

(责编：罗知之、陈键)

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